Akcia týždňa: Broadcom vďaka AI dosahuje rekordy

- Spoločnosť Broadcom dosiahla v 1. štvrťroku fiškálneho roka 2026 rekordné tržby, ktoré prekonali očakávania analytikov v oblasti polovodičov a softvérovej infraštruktúry.
- Upravený zisk na akciu a prevádzkový zisk prekonali prognózy, pričom vysoké prevádzkové marže a EBITDA potvrdili nákladovú efektívnosť a ziskovosť.
- Silná likvidita a zdravá kapitálová štruktúra poskytujú flexibilitu na realizáciu ambicióznych investícií do umelej inteligencie a rastu sieťovej infraštruktúry.
- Vlastné čipy umelej inteligencie, vrátane akcelerátorov a sieťových komponentov, zaznamenávajú rastúci dopyt, podporený partnerstvami s OpenAI, Anthropic, Google a Meta.
- Segment softvérovej infraštruktúry bol posilnený aktualizáciami platforiem a vývojom vlastného softvéru, čím sa zlepšili riešenia pre klientov a konkurenčná výhoda.
- Program spätného odkúpenia akcií v hodnote 10 miliárd USD podporuje dôveru investorov a zvyšuje atraktívnosť spoločnosti.
- Akcie Broadcomu od začiatku roka 2025 prekonávajú indexy Nasdaq 100 a S&P 500, čo odzrkadľuje dôveru investorov a pozitívnu reakciu trhu na umelú inteligenciu a strategické segmenty.
- Ocenenie ukazuje stabilizáciu P/E pri relatívne stabilných cenách akcií, čo naznačuje zrelosť a vyvážený vzťah medzi fundamentmi a trhovou cenou.
- Dlhodobé vyhliadky zostávajú silné, pričom spoločnosť je dobre pripravená na ďalší rast tržieb a tvorbu hodnoty, najmä v oblasti umelej inteligencie, polovodičov a sieťovej infraštruktúry.
Spoločnosť Broadcom začala fiškálny rok 2026 impozantným spôsobom, čím potvrdila svoju rastúcu úlohu v globálnom ekosystéme umelej inteligencie. Výrobca polovodičov naďalej preukazuje svoju schopnosť kombinovať technologické inovácie s vynikajúcimi finančnými výsledkami. Vďaka rastúcemu dopytu po akcelerátoroch umelej inteligencie a pokrokových sieťových riešeniach pre dátové centrá sa segment umelej inteligencie stal kľúčovým motorom rastu spoločnosti. Vzhľadom na zrýchľovanie globálnych investícií do umelej inteligencie sa zdá, že Broadcom je dobre pripravený plne využiť nadchádzajúci nárast dopytu a posilniť svoju úlohu strategického partnera pre najväčších hráčov v oblasti technológií.
Finančné výsledky Broadcom za 1. štvrťrok fiškálneho roka 2026
V prvom štvrťroku fiškálneho roka 2026 Broadcom opäť preukázal svoju schopnosť kombinovať rast tržieb s vysokou prevádzkovou efektívnosťou. Spoločnosť dosiahla solídne finančné výsledky, ktoré boli primárne poháňané rastúcim dopytom po vlastných AI akcelerátoroch a sieťových čipoch. Segment polovodičov zostáva hlavným zdrojom príjmov, zatiaľ čo softvérová infraštruktúra poskytuje stabilitu a podporuje dlhodobú stratégiu rastu spoločnosti. Upravený prevádzkový zisk a EBITDA svedčia o schopnosti spoločnosti Broadcom generovať značné hotovostné prostriedky a zároveň pokračovať v investíciách do budúcnosti. Výdavky na výskum a vývoj, ako aj kapitálové investície, zdôrazňujú konzistentný záväzok spoločnosti voči novým technológiám pri zachovaní finančnej disciplíny.
Kľúčové finančné výsledky za 1. štvrťrok fiškálneho roka 2026:
- Tržby: 19,31 mld. USD (odhad 19,26 mld. USD)
- Upravený zisk na akciu: 2,05 USD (odhad 2,03 USD)
- Tržby z polovodičových riešení: 12,52 mld. USD (odhad 12,31 mld. USD)
- Tržby z infraštruktúrneho softvéru: 6,80 mld. USD (odhad 6,86 mld. USD)
- Prevádzkový zisk: 12,83 mld. USD (odhad 12,62 mld. USD)
- EBITDA: 13,13 mld. USD (odhad 12,83 mld. USD)
- Výdavky na výskum a vývoj: 1,52 mld. USD (odhad 1,58 mld. USD)
- Kapitálové výdavky (CapEx): 250 miliónov USD (odhad 215,7 miliónov USD)
Úloha spoločnosti Broadcom v oblasti umelej inteligencie a kľúčoví klienti
Spoločnosť Broadcom postupne transformuje svoje podnikanie smerom k trhu umelej inteligencie a stáva sa významným hráčom v oblasti akcelerátorov a sieťových čipov na mieru. Spoločnosť spolupracuje s poprednými technologickými firmami, ako sú OpenAI, Anthropic, Google a Meta, a poskytuje komponenty nevyhnutné na nasadenie a škálovanie pokročilých modelov umelej inteligencie. Generálny riaditeľ spoločnosti Broadcom zdôrazňuje, že spoločnosť má plnú kontrolu nad svojím dodávateľským reťazcom, čo zaručuje istotu v dosiahnutí ambiciózneho cieľa 100 miliárd USD v tržbách súvisiacich s umelou inteligenciou do roku 2027.
Výhľad spoločnosti Broadcom na 2. štvrťrok a pokračujúci rast v oblasti umelej inteligencie
Spoločnosť Broadcom vstupuje do druhého štvrťroka fiškálneho roka 2026 s silnou dynamikou a prognózou tržieb vo výške približne 22 miliárd USD, čo výrazne prevyšuje očakávania analytikov. Spoločnosť pokračuje v expanzii v segmente špeciálnych čipov umelej inteligencie, vrátane akcelerátorov a sieťových komponentov, ktoré podporujú dátové centrá a pokročilé výpočtové systémy. Predaj kľúčovým partnerom, ako sú OpenAI, Anthropic, Google a Meta, rastie rýchlejšie, ako sa očakávalo, a nové generácie čipov budú postupne zavádzané na trh. Spoločnosť Broadcom si zabezpečila výrobnú kapacitu a pripravenosť dodávateľského reťazca, čo jej dáva istotu, že dosiahne svoje ambiciózne ciele v oblasti tržieb na rok 2027.
Zároveň Broadcom posilňuje svoj segment softvérovej infraštruktúry aktualizáciou sieťových platforiem a vývojom vlastného softvéru, čo mu umožňuje ponúkať komplexné riešenia pre klientov. Nový program spätného odkúpenia akcií v hodnote 10 miliárd USD ďalej posilňuje dôveru investorov a investičnú atraktívnosť spoločnosti.
Odhad na 2. štvrťrok fiškálneho roka 2026:
- Tržby: približne 22 miliárd USD, čo prekračuje konsenzus analytikov vo výške 20,53 miliardy USD
- Pokračujúca expanzia v oblasti vlastných čipov umelej inteligencie, vrátane akcelerátorov a sieťových komponentov
- Rast predaja kľúčovým partnerom, ako sú OpenAI, Anthropic, Google a Meta
- Posilňovanie softvérovej infraštruktúry prostredníctvom aktualizácií platforiem a vývoja vlastného softvéru
- Nový program spätného odkúpenia akcií v hodnote 10 miliárd USD na posilnenie dôvery investorov
Finančná analýza
Finančné výsledky spoločnosti Broadcom za posledné štvrťroky jasne ukazujú rastúci trend tržieb a výrazné zlepšenie ziskovosti. Tržby naďalej rastú a dosahujú rekordné úrovne, čo potvrdzuje účinnosť stratégie spoločnosti v rýchlo sa rozvíjajúcich segmentoch polovodičovej a softvérovej infraštruktúry. Vysoké prevádzkové a čisté marže odzrkadľujú efektívne riadenie nákladov a silnú konkurenčnú pozíciu spoločnosti Broadcom.
Silná finančná likvidita je ďalším kľúčovým aktívom. Napriek rastúcemu zadlženiu si Broadcom zachováva zdravú kapitálovú štruktúru a vysoký pomer likvidity, čo mu poskytuje flexibilitu na realizáciu ambicióznych investičných plánov a ďalšie posilňovanie kľúčových segmentov, najmä v oblasti umelej inteligencie.
Efektívnosť riadenia kapitálu sa naďalej zlepšuje. Návratnosť investovaného kapitálu (ROIC) presahuje náklady na kapitál (WACC), čo dokazuje schopnosť spoločnosti Broadcom vytvárať trvalú hodnotu pre akcionárov. Rastúci EBITDA poukazuje na rastúcu schopnosť spoločnosti generovať hotovosť, čo umožňuje ďalšie investície a programy spätného odkúpenia akcií.
Ďalším dôkazom sily spoločnosti Broadcom je výkonnosť jej akcií v porovnaní s celkovým trhom. Od začiatku roka 2025 kumulatívna návratnosť spoločnosti Broadcom jasne prekonala hlavné technologické a široké trhové indexy, ako sú S&P 500 a Nasdaq 100. Po počiatočnom období vyššej volatility akcie vstúpili do fázy silného rastu a dosiahli maximálnu návratnosť výrazne prevyšujúcu indexy.
Z hľadiska ocenenia sa pomer P/E na nasledujúce štyri štvrťroky postupne normalizuje. Počas predchádzajúceho obdobia rýchleho rastu ceny akcií sa tento pomer výrazne zvýšil, čo odzrkadľovalo vysoké očakávania investorov v súvislosti s budúcim finančným výkonom. V poslednom období pomer P/E klesol, zatiaľ čo cena akcií zostala relatívne stabilná, čo naznačuje zlepšenie prognóz ziskov a postupné znižovanie rastovej prémie v ocenení. Tento trend naznačuje zrelosť ocenenia spoločnosti a vyváženejší vzťah medzi trhovou cenou a fundamentálnymi ukazovateľmi.
Spoločnosť Broadcom sa javí ako stabilný a ziskový účastník trhu, ktorý neustále zlepšuje prevádzkovú efektívnosť a disponuje silnými finančnými základmi pre pokračujúci rast, najmä v oblasti umelej inteligencie a technológií sieťovej infraštruktúry.
Výhľad ocenenia
Predstavujeme ocenenie spoločnosti Broadcom Inc. na základe diskontovaných peňažných tokov (DCF). Táto analýza slúži iba na informačné účely a nemala by sa považovať za investičné poradenstvo ani presné ocenenie.
Broadcom je popredným globálnym hráčom v oblasti polovodičov a sieťovej infraštruktúry, ktorý poskytuje vlastné čipy umelej inteligencie, akcelerátory a sieťové riešenia pre dátové centrá a podnikových klientov. Spoločnosť ťaží z rastúceho dopytu po čipoch podporujúcich umelú inteligenciu a sieťovej infraštruktúre, a strategické investície do vlastných čipov a vývoja softvéru vytvárajú pevné základy pre ďalší rast.
Spoločnosť Broadcom si udržuje vysokú ziskovosť a technologický náskok pred konkurenciou, čím zmierňuje trhové riziká a umožňuje sebavedomé dlhodobé plánovanie. Analýza DCF odhaduje hodnotu jednej akcie Broadcom na 435,72 USD, čo v porovnaní s aktuálnou cenou 317 USD znamená potenciálny nárast o 37 percent. To ukazuje, že spoločnosť má nielen solídne finančné základy, ale ponúka aj atraktívnu perspektívu pre investorov, ktorí stavia na pokračujúci rast v oblasti umelej inteligencie a sieťovej infraštruktúry.
