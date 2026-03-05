Victoria's Secret očakáva najsilnejší rok za posledné desaťročie 👙

- Victoria's Secret očakáva tržby v hodnote minimálne 6,85 miliardy USD, čo by bol jej najlepší výsledok za posledných sedem rokov.
- Spoločnosť zaznamenala tri po sebe idúce štvrťroky rastu tržieb.
- Jej stratégia sa zameriava na podprsenky, značku Pink a segment krásy.
- Akcie vzrástli viac ako štvornásobne od svojho minima v roku 2025 a tento rok pridali približne 11 %.
- Victoria's Secret očakáva tržby v hodnote minimálne 6,85 miliardy USD, čo by bol jej najlepší výsledok za posledných sedem rokov.
- Spoločnosť zaznamenala tri po sebe idúce štvrťroky rastu tržieb.
- Jej stratégia sa zameriava na podprsenky, značku Pink a segment krásy.
- Akcie vzrástli viac ako štvornásobne od svojho minima v roku 2025 a tento rok pridali približne 11 %.
Victoria's Secret očakáva výrazné zlepšenie svojho podnikania a predpovedá najvyšší predaj od svojho oddelenia od L Brands v roku 2021 pre aktuálny fiškálny rok. Spoločnosť tak naznačuje, že jej transformačná stratégia začína prinášať ovocie.
Podľa výhľadu spoločnosti by čistý predaj mal dosiahnuť najmenej 6,85 miliardy dolárov, čo je viac ako priemerný odhad analytikov vo výške 6,77 miliardy dolárov. Ak sa tento scenár naplní, bude to najvyšší ročný predaj za sedem rokov.
Victoria's Secret sa postupne zotavuje z niekoľkých rokov slabších výsledkov, počas ktorých čelila silnejšej konkurencii a snažila sa modernizovať svoju značku. Pod vedením generálnej riaditeľky Hillary Super sa spoločnosť vracia k tomu, čo jej dlhodobo fungovalo – silnému zameraniu na podprsenky, ktoré sú kľúčovým produktom značky.
Okrem toho spoločnosť rozvíja aj značku Pink, zameranú na mladších zákazníkov, a snaží sa rozšíriť svoj segment kozmetiky. Stratégia zahŕňa aj rýchlejší vývoj nových produktov a menšiu závislosť od zľavových akcií, ktoré v minulosti znížili marže.
Tieto pozitívne zmeny sa už odzrkadľujú vo výsledkoch. Spoločnosť zaznamenala tri po sebe idúce štvrťroky rastu tržieb a najnovšie štvrťročné výsledky za obdobie končiace v januári prekonali očakávania analytikov.
Tento optimizmus sa odrazil aj na akciovom trhu. Akcie spoločnosti sa od svojho minima v apríli minulého roka viac ako štvornásobne zvýšili a len v tomto roku pridali približne 11 %, čím prekonali index Russell 2000.
Treba poznamenať, že v roku 2021 sa spoločnosť L Brands rozdelila, pričom Victoria's Secret sa stala nezávislou a pôvodná materská spoločnosť bola premenovaná na Bath & Body Works. Odvtedy sa spoločnosť snaží redefinovať svoju stratégiu a opäť posilniť svoju pozíciu na trhu so spodnou bielizňou.
Graf VSCO.US (D1)
Akcie Victoria's Secret sa v súčasnosti obchodujú za približne 60,19 USD a zostávajú nad svojimi kĺzavými priemermi, čo potvrdzuje pokračujúci býčí trend. Cena je nad EMA 50 (57,53 USD) aj SMA 100 (48,97 USD), pričom oba priemery smerujú nahor a podporujú vyhliadky rastu. RSI je na úrovni 51,8, čo je neutrálna úroveň. Trh teda nie je ani prekúpený, ani prepredaný a akcie majú stále priestor na ďalší pohyb. RSI však v posledných týždňoch mierne klesá, čo môže naznačovať krátkodobú konsolidáciu po silnom raste.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Boeing rastie vďaka správam o možnej obrovskej objednávke 737 MAX z Číny 📈
Wall Street sa snaží zastaviť hlbší pokles 🗽Marvell Technology rastie o 10 %
Oracle plánuje prepustiť až 30 000 zamestnancov 🧑💻
Akcie Ryanair pod tlakom pre konflikt na Blízkom východe 📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.