BlackRock odpísal ďalšiu investíciu ⚠️

- BlackRock odpísal pôžičku vo výške 25 miliónov dolárov spoločnosti Infinite Commerce zo 100 % na nulu.
- Problémy ovplyvňujú sektor agregátorov Amazonu, ktorý po pandemickom boome spomaľuje.
- 91 % odpísaných položiek v portfóliu súvisí s investíciami realizovanými v roku 2021 a skôr.
- Na trhu súkromných úverov (1,8 bilióna USD) sa čoraz viac diskutuje o riziku nesplácania a kvalite oceňovania aktív.
- BlackRock odpísal pôžičku vo výške 25 miliónov dolárov spoločnosti Infinite Commerce zo 100 % na nulu.
- Problémy ovplyvňujú sektor agregátorov Amazonu, ktorý po pandemickom boome spomaľuje.
- 91 % odpísaných položiek v portfóliu súvisí s investíciami realizovanými v roku 2021 a skôr.
- Na trhu súkromných úverov (1,8 bilióna USD) sa čoraz viac diskutuje o riziku nesplácania a kvalite oceňovania aktív.
BlackRock zaznamenal ďalšie významné odpísanie vo svojej divízii súkromných úverov. Fond BlackRock TCP Capital odpísal hodnotu súkromnej pôžičky vo výške približne 25 miliónov dolárov spoločnosti Infinite Commerce Holdings, len tri mesiace po tom, čo bola pôžička ocenená na 100 % jej nominálnej hodnoty.
Infinite Commerce je takzvaný agregátor Amazonu, spoločnosť, ktorá skupuje menších online predajcov produktov – od kozmetiky po domáce potreby – a snaží sa ich rozšíriť na platforme Amazon. Tento segment zažil silný boom počas pandémie, keď online nakupovanie rýchlo rástlo. V posledných rokoch však tento sektor čelil reštrukturalizácii dlhu a slabšiemu dopytu.
Odpis prichádza krátko po tom, ako sa Infinite Commerce v auguste zlúčila s iným agregátorom, Razor Group, čím vznikla nová štruktúra dlhu. Zaujímavé je, že zatiaľ čo nové úvery boli ocenené v nominálnej hodnote (100 centov za dolár), staršie úvery Razor Group boli predtým hodnotené ako výrazne ohrozené.
Ďalší veriteľ spoločnosti, fond Victory Park, podnikol podobný krok a na konci roka úplne odpísal svoju investíciu do spoločnosti Infinite Commerce. Ako hlavné dôvody uviedol slabší dopyt a vyššie náklady na zásoby, ktoré tiež zhoršili obchodné tarify.
BlackRock tiež oznámil čiastočné odpísanie spoločnosti SellerX, ďalšieho agregátora Amazonu. Fond tiež znížil svoju dividendu z 25 pencí na 17 pencí na akciu, čo viedlo k výraznému poklesu ceny akcií.
Podľa samotnej spoločnosti BlackRock až 91 % všetkých odpisov portfólia pochádza z investícií realizovaných v roku 2021 alebo skôr, ktoré sú teraz negatívne ovplyvnené dlhodobejšími vyššími úrokovými sadzbami. Tieto výrazne zvyšujú náklady na financovanie a zhoršujú schopnosť zadlžených spoločností splácať svoje dlhy.
Tieto udalosti opäť otvorili diskusiu o rizikách na rýchlo rastúcom trhu súkromných úverov, ktorého hodnota sa odhaduje na približne 1,8 bilióna USD. Kritici poukazujú najmä na problém oneskoreného oceňovania nelikvidných úverov, kde sa problémy spoločností odzrkadľujú v hodnotách portfólia až po značnom oneskorení.
Rastúce obavy z nesplácania úverov tiež zvyšujú napätie na trhu. Analytici UBS nedávno varovali, že miera nesplácania úverov by mohla dosiahnuť až 15 %, čo by znamenalo výrazné ochladenie sektora. Niektorí lídri odvetvia však tento scenár odmietajú. Generálny riaditeľ spoločnosti Apollo Global Management Marc Rowan očakáva „očistný proces“ v tomto sektore, zatiaľ čo generálny riaditeľ spoločnosti Ares Management Mike Arougheti považuje prognózu 15 % nesplácania za prehnanú.
Graf BLK.US (D1)
Akcie BlackRock sa obchodujú za približne 1 051,25 USD a pohybujú sa pod kĺzavými priemerkami, čo naznačuje slabšiu technickú konfiguráciu v krátkodobom horizonte. Cena je pod EMA 50 (1 084,30 USD) aj SMA 100 (1 089,09 USD), ktoré teraz tvoria dôležitú zónu odporu. RSI je na úrovni 43,5, čo je pod neutrálnou úrovňou 50, čo naznačuje pokračujúci predajný tlak, ale zatiaľ nenaznačuje prekúpené podmienky. To znamená, že trh má stále priestor na pohyb v oboch smeroch. Z technického hľadiska je teraz kľúčové sledovať oblasť okolo 1 050 USD, ktorá funguje ako krátkodobá podpora. Prekonanie tejto úrovne by mohlo otvoriť priestor pre pokles smerom k 1 015 USD alebo dokonca k zóne okolo 973 USD. Naopak, aby sa obnovil rastový trend, cena by sa musela vrátiť nad oblasť 1 085 – 1 090 USD, kde sa nachádzajú oba kĺzavé priemery.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Boeing rastie vďaka správam o možnej obrovskej objednávke 737 MAX z Číny 📈
Wall Street sa snaží zastaviť hlbší pokles 🗽Marvell Technology rastie o 10 %
Oracle plánuje prepustiť až 30 000 zamestnancov 🧑💻
Akcie Ryanair pod tlakom pre konflikt na Blízkom východe 📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.