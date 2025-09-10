Akcie Oracle prudko rastú – firma očakáva tržby z cloudu nad 500 miliárd USD

Akcie technologickej spoločnosti Oracle v stredu v premarkete vystrelili o 29 %, po tom, čo firma oznámila, že jej rezervované tržby (RPO) z cloudového biznisu by v nasledujúcich mesiacoch mali presiahnuť 500 miliárd USD.
Ak si rast udrží, Oracle by pridal 208 miliárd USD k trhovej kapitalizácii, ktorá by tak dosiahla 878,2 miliardy USD, a akcie by sa obchodovali na úrovni 312,65 USD. Od začiatku roka akcie posilnili už o 45 %, podporené optimizmom investorov ohľadom rastúceho dopytu po AI a cloudových riešeniach.
Hlavné body oznámenia:
4 kontrakty v miliardových objemoch uzavreté v Q1 s 3 veľkými zákazníkmi
Očakávanie ďalších viacročných megakontraktov v nasledujúcich mesiacoch
RPO vzrástlo medziročne o 359 % na 455 miliárd USD
Rast tržieb z Oracle Cloud Infrastructure (OCI) by mal v tomto fiškálnom roku dosiahnuť 77 % (18 miliárd USD), a následne až 144 miliárd USD v priebehu ďalších 4 rokov
Strategická pozícia:
Oracle profituje z úzkej spolupráce s AI firmami, vrátane OpenAI, a vďaka účasti v projekte Stargate sa nachádza v centre AI výpočtovej infraštruktúry.
Spoločnosť uzavrela stratégické dohody o prevádzke OCI v cloudoch Amazonu, Googlu a Microsoftu, pričom tržby z týchto partnerstiev vzrástli medziročne o 1 529 %.
Dopad na trh:
Oznámenie Oracle ovplyvnilo celý sektor – v premarkete rastú akcie hlavných výrobcov čipov:
AMD +3,2 %
Nvidia +1,96 %
Broadcom +2,28 %
Oracle sa teraz obchoduje pri P/E násobku 33,34, čo je viac než Amazon (32,34) aj Microsoft (30,83) – odráža to vysoké rastové očakávania investorov.
Výhľad:
Tržby za Q2 by mali rásť o 12–14 %
Cloudové tržby sa očakávajú s rastom 32–36 %
Graf ORCL.US (D1):
Akcie Oracle sa aktuálne obchodujú na cene 241,50 USD a po krátkej korekcii sa opäť vracajú do rastového trendu. Cena sa odrazila nad kĺzavý priemer EMA 50 (230,35 USD) a zostáva výrazne nad SMA 100 (202,89 USD), čo potvrdzuje býčie technické nastavenie.
RSI sa nachádza v neutrálnom pásme, čo naznačuje stabilné momentum bez známok prekúpenosti. MACD sa približuje k signálnej línii a môže dôjsť k pozitívnemu prekročeniu, ktoré by podporilo obnovenie rastovej dynamiky.
Kľúčové úrovne:
Najbližšia rezistencia: predchádzajúce maximum okolo 250 USD
Podpora: EMA 50 na 230 USD, silnejšia na SMA 100 pri 203 USD
Zdroj: xStation5
