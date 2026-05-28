Akcie Photronics sa prepadajú o 30 % po slabej výsledkovej správe za 1. štvrťrok 📉

Photronics (PLAB.US), jeden z popredných svetových výrobcov fotomasiek pre polovodičový priemysel, zverejnil výsledky, ktoré výrazne sklamali Wall Street a spustili masívny výpredaj akcií. Spoločnosť nielenže zaostala za očakávaniami v oblasti tržieb aj zisku, ale zároveň vydala slabší než očakávaný výhlaď pre nadchádzajúci štvrťrok. V dôsledku toho akcie bezprostredne po zverejnení výsledkov klesli približne o 26–29 %, hoci pred výsledkami boli od začiatku roka stále vyššie približne o 67 % a za posledných 12 mesiacov o viac ako 200 %.
Pre trh išlo o jasnú pripomienku, že ani spoločnosti nepriamo ťažiace z boomu AI nie sú plne chránené pred tradičnými problémami polovodičového priemyslu, ako sú odklady uvedenia nových návrhov, slabší dopyt na niektorých koncových trhoch alebo rastúci tlak na náklady. Spoločnosť výslovne uviedla, že geopolitické napätie, najmä konflikt zahŕňajúci USA, Izrael a Irán, negatívne ovplyvnilo jej podnikateľské prostredie aj viditeľnosť dopytu.
Kľúčové fakty
- Photronics vykázal tržby zhruba o 6,7 milióna USD pod konsenzuálnym očakávaním, pričom predaje zostali medziročne v podstate bez zmeny.
- Spoločnosť pokračuje v realizácii strategických expanzných projektov v USA a Južnej Kórei, ktorých cieľom je podporiť budúci rast.
- Tržby z high-end segmentu IC klesli o 5 %, čo sklamalo investorov, ktorí očakávali silnejší krátkodobý príspevok dopytu súvisiaceho s AI, zatiaľ čo segment FPD vzrástol o 13 %.
- Výsledky negatívne ovplyvnili náročné trhové podmienky vrátane zvýšenej miery využitia tovární a obmedzení v dodávkach pamätí. Celkové tržby dosiahli 210 miliónov USD a medziročne stagnovali.
- Zriedený GAAP EPS dosiahol 0,54 USD, mierne nad konsenzuálnymi odhadmi. Non-GAAP EPS bol 0,42 USD a čiastočne ho ovplyvnili kurzové efekty.
- Hrubá marža dosiahla 31 %, čo odráža pokračujúcu prevádzkovú páku, zatiaľ čo prevádzková marža dosiahla 20 %.
- Photronics je aktuálne oceňovaný približne na 18,5-násobok trailing earnings podľa pomeru P/E a zhruba na 15-násobok očakávaného zisku na najbližších 12 mesiacov.
Photronics – skrytý pilier polovodičového priemyslu?
Photronics pôsobí v jednej z najstrategickejších ník v celom polovodičovom dodávateľskom reťazci. Spoločnosť vyrába fotomasky, teda extrémne presné šablóny používané počas litografického procesu na prenos vzorov obvodov na kremíkové wafery. Bez fotomasiek je moderná výroba čipov prakticky nemožná.
Biznis model Photronics sa líši od tradičných výrobcov čipov. Spoločnosť nenavrhuje procesory ani nevyrába wafery. Namiesto toho dodáva kritické nástroje používané foundry, výrobcami pamätí a spoločnosťami navrhujúcimi polovodiče. V praxi to znamená, že Photronics je silno závislý od celkovej aktivity polovodičového priemyslu a počtu nových návrhov čipov vstupujúcich do výroby.
Práve preto je spoločnosť často vnímaná ako veľmi citlivý indikátor širšieho polovodičového cyklu. Keď polovodičové firmy obmedzujú nové projekty alebo odkladajú uvedenie čipov novej generácie, Photronics zvyčajne pocíti dopad veľmi rýchlo.
Photronics dosahuje najlepšie výsledky, keď zákazníci prechádzajú na nové procesné technológie a realizujú veľký počet „tape-outov“, teda prvých výrobných implementácií nových návrhov čipov. Každá nová generácia GPU, pamätí HBM alebo pokročilých AI akcelerátorov vytvára dopyt po čoraz zložitejších fotomaskách s vyššou maržou.
Problém nastáva, keď sú továrne kapacitne obmedzené alebo zákazníci odkladajú uvedenie nových čipov. Aj pri veľmi silnom koncovom dopyte po AI môže Photronics takmer okamžite zažiť krátkodobé spomalenie objednávok.
Výsledky ukázali prvé známky spomalenia
Vo svojom fiškálnom druhom štvrťroku Photronics dosiahol tržby vo výške 209,9 milióna USD oproti 211 miliónom USD o rok skôr. Samotný pokles tržieb bol minimálny, výsledky však výrazne zaostali za očakávaniami analytikov okolo 216–216,7 milióna USD.
Ziskovosť sklamala ešte viac. Upravený EPS dosiahol 0,42 USD oproti očakávaniam okolo 0,53 USD. Investori si však všimli aj zaujímavý paradox — napriek prudkej reakcii akciového trhu čistý zisk spoločnosti medziročne výrazne vzrástol. GAAP čistý zisk dosiahol 31,4 milióna USD oproti iba 8,9 milióna USD o rok skôr, zatiaľ čo zriedený EPS vzrástol z 0,15 USD na 0,54 USD a mierne prekonal trhový konsenzus.
Správa však odhalila jasné zhoršenie obchodného mixu spoločnosti. Tržby z high-end segmentu IC, ktorý zahŕňa najpokročilejšie polovodičové fotomasky spoločnosti, klesli o 5 %. Segment FPD súvisiaci s displejmi medzitým vzrástol o 13 % a čiastočne kompenzoval slabosť v hlavnom polovodičovom biznise.
Pre investorov ide o dôležitý signál, pretože pokročilé IC masky vytvárajú najvyššie marže a sú najpriamejšie napojené na boom AI a výrobu najpokročilejších polovodičov.
Napriek tlaku na tržby si spoločnosť udržala relatívne solídnu ziskovosť. Hrubá marža dosiahla 31 %, zatiaľ čo prevádzková marža zostala okolo 20 %, čo ukazuje, že Photronics naďalej ťaží z prevádzkovej páky a vysokých technologických bariér vstupu.
To naznačuje, že hlavným problémom nebol kolaps samotného biznisu, ale skôr mimoriadne vysoké očakávania investorov po predchádzajúcej polovodičovej rally ťahanej AI.
Výhlaď vyzeral ešte znepokojujúcejšie. Spoločnosť očakáva tržby v ďalšom štvrťroku medzi 207 a 215 miliónmi USD, so stredom pásma okolo 211 miliónov USD, zatiaľ čo Wall Street očakávala zhruba 218,9 milióna USD. Výhlaď EPS tiež výrazne zaostal za očakávaniami, keď Photronics predpokladá EPS medzi 0,39 a 0,45 USD oproti očakávaniam analytikov blízko 0,54 USD.
Trh reagoval obzvlášť negatívne na komentáre manažmentu ohľadom odkladov nových čipových projektov. CEO Peter Kirlin a CFO Eric Rivera uviedli, že niektoré uvedenia čipov boli odložené pre extrémne vysoké využitie tovární, nedostatok pamätí, rastúci tlak na náklady OEM výrobcov a geopolitické napätie.
Rivera tiež zdôraznil, že konflikt medzi USA a Iránom počas štvrťroka ďalej znížil viditeľnosť dopytu a zvýšil neistotu zákazníkov. Manažment navyše priznal, že po čínskom Novom roku spoločnosť zaznamenala nezvyčajne dlhé spomalenie, ktoré narušilo bežné sezónne oživenie objednávok.
Ide o mimoriadne dôležitý signál pre širší polovodičový priemysel. Photronics stojí veľmi vysoko vo výrobnom reťazci, čo znamená, že odklady nových čipových projektov sa tu často objavujú skôr než vo výsledkových správach najväčších výrobcov polovodičov.
AI stále pomáha, ale nerieši obavy zo zásob
Možno najzaujímavejším aspektom správy je, že fundamentálne situácia spoločnosti nevyzerá katastrofálne. EBITDA medziročne vzrástla takmer o 45 %, zatiaľ čo EBITDA marža prekročila 40 %. Photronics naďalej ťaží z dlhodobého rastu dopytu po pokročilých čipoch, najmä v oblasti AI, dátových centier a aplikácií vysokovýkonných pamätí.
Problém je v tom, že AI boom sa nepremieta rovnomerne do celého polovodičového trhu. Najväčšie prínosy aktuálne plynú hlavne výrobcom GPU, dodávateľom pamätí HBM a najpokročilejším foundry. Spoločnosti ako Photronics zostávajú silno závislé od celkového tempa uvádzania nových návrhov čipov zo strany zákazníkov.
V praxi to znamená, že aj keď výdavky na AI zostávajú mimoriadne silné, niektoré segmenty polovodičového trhu môžu stále zažívať dočasné obdobia ochladenia.
Jedným z výraznejších varovných signálov bol nárast ukazovateľa Days Inventory Outstanding na 43 dní z 39 dní v predchádzajúcom štvrťroku. V polovodičovom priemysle býva rast zásob často jedným z prvých znakov slabnúceho dopytu alebo spomaľujúcej objednávkovej aktivity.
Pre Photronics to zatiaľ nutne neznamená veľký štrukturálny problém, investori však pozorne sledujú akékoľvek známky zhoršenia polovodičového cyklu — najmä po silnej rally sektora ťahanej AI.
Spoločnosť ďalej agresívne investuje napriek krátkodobému tlaku
Napriek slabším výsledkom Photronics pokračuje v agresívnych investíciách do vývoja pokročilých technológií fotomasiek. Spoločnosť rozširuje výrobnú kapacitu v USA aj Južnej Kórei v snahe posilniť svoju pozíciu v high-end segmente, kde technologické bariéry vstupu zostávajú mimoriadne vysoké.
Ide o kľúčovú súčasť dlhodobej stratégie spoločnosti. Výroba pokročilých fotomasiek pre moderné litografické procesy je čoraz zložitejšia a kapitálovo náročnejšia, čo obmedzuje konkurenciu. Časom by to mohlo Photronics umožniť udržať silné marže a ťažiť z pokračujúceho rastu dopytu po pokročilých polovodičoch súvisiacich s AI.
Ďalším dôležitým faktorom je veľmi silná súvaha spoločnosti. Photronics aktuálne funguje s nulovým čistým dlhom a drží viac hotovosti než dlhu, čo mu poskytuje značnú finančnú flexibilitu pokračovať v investíciách aj počas období dočasnej trhovej slabosti.
Investori sa však obávajú, že niekoľko ďalších štvrťrokov môže priniesť ďalšie spomalenie objednávok skôr, než nové investície začnú významne prispievať k rastu tržieb.
Reakcia trhu ukazuje, ako vysoko sa dostali očakávania
Takmer 30 % pokles akcií primárne odráža, ako vysoko sa dostali očakávania investorov voči celému polovodičovému sektoru. V posledných štvrťrokoch trh do veľkej miery ignoroval väčšinu známok cyklickosti odvetvia a predpokladal, že AI boom povedie k neprerušenému rastu naprieč takmer všetkými technologickými spoločnosťami.
Photronics investorom pripomenul, že polovodiče zostávajú jedným z najcyklickejších odvetví na svete. Aj spoločnosti so strategicky dôležitým postavením v dodávateľskom reťazci môžu zažívať prudké výkyvy dopytu, odklady projektov a tlak na marže.
Kľúčovou otázkou teraz je, či súčasné problémy spoločnosti predstavujú iba dočasné narušenie spôsobené krátkodobými výrobnými úzkymi miestami a geopolitickým napätím — alebo začiatok širšej fázy ochladenia na polovodičovom trhu po rekordnej rally ťahanej AI.
Zdroj: xStation5
Nasdaq rastie vďaka oživeniu softvérového sektora 📈 Má rally na Wall Street ďaleko ku koncu?
Upokojuje Barclays investorov ohľadom akcií Ferrari❓
Táto AI akcia vzrástla za 18 mesiacov o 1000 % 📈 Je „nízke ocenenie“ cyklickou pascou?
Snowflake letí o 35 %: dohoda s AWS za 6 miliárd mení AI cloud📈
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.