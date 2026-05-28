Táto AI akcia vzrástla za 18 mesiacov o 1000 % 📈 Je „nízke ocenenie“ cyklickou pascou?

Micron sa stal jedným z najväčších víťazov boomu umelej inteligencie a jeho akcie patria tento rok medzi najsilnejšie tituly v celom indexe S&P 500. Napriek prudkému rastu finančných výsledkov a rekordnému dopytu po pamätiach využívaných v AI zostáva spoločnosť zároveň jednou z najlacnejších firiem v polovodičovom sektore. Pre niektorých investorov to vyzerá ako investičná príležitosť, rastúci počet analytikov sa však domnieva, že takéto nízke ocenenie môže byť skôr varovným signálom než zelenou pre ďalšie nákupy.
Micron rastie ako Nvidia, ale je oceňovaný ako cyklická spoločnosť
Micron sa aktuálne obchoduje približne za desaťnásobok očakávaných tržieb, čo z neho robí najlacnejšiu spoločnosť v indexe Philadelphia Semiconductor Index. Zároveň patrí aj medzi najlacnejšie spoločnosti v celom indexe S&P 500. Ide o mimoriadne nezvyčajnú situáciu vzhľadom na rozsah rally akcií. Akcie Micronu od konca roka 2024 vzrástli o viac ako 1 000 %, zatiaľ čo spoločnosť sa už zaradila do elitnej skupiny firiem s trhovou kapitalizáciou nad 1 bilión USD. Len v máji akcie posilnili približne o 80 %, čo znamenalo ich najlepší mesačný výkon za viac ako 40 rokov.
Aj fundamenty vyzerajú pôsobivo. V poslednom štvrťroku sa tržby Micronu medziročne takmer strojnásobili a zaznamenali najrýchlejšie tempo rastu v dátach siahajúcich do roku 1990. Dopyt po pamätiach HBM využívaných v AI serveroch a dátových centrách zostáva obrovský, zatiaľ čo investície technologických gigantov do infraštruktúry umelej inteligencie ďalej zrýchľujú. Paradoxom však je, že trh stále oceňuje Micron skôr ako výrobcu komoditných pamäťových komponentov než ako strategického lídra AI revolúcie.
Nízke ocenenie... Varovanie pre investorov?
Na trhu s pamäťami sa veľmi nízke valuačné násobky historicky objavovali blízko vrcholu cyklu rastu tržieb. Trh vtedy predpokladal, že súčasné rekordné marže a výsledky bude ťažké udržať a že ďalšia fáza prinesie pomalší dopyt a klesajúcu ziskovosť. Preto niektorí investori interpretujú súčasné ocenenie Micronu ako varovný signál. Podľa AGF Investments sa trh môže obávať, že zlepšenie výsledkov už dosiahlo extrémnu úroveň a ďalší rast odtiaľto bude náročný.
Súčasný boom môže pripomínať klasické vrcholy cyklu v pamäťovom sektore, hoci tentoraz je rozsah rastu úplne bezprecedentný. Kľúčovou otázkou dnes je, či AI boom skutočne trvalo zmenil celý polovodičový priemysel. Ak budú Microsoft, Amazon, Alphabet alebo Meta mnoho rokov pokračovať vo vysokých výdavkoch na AI dátové centrá, tradičná cyklickosť pamäťového sektora môže byť čiastočne narušená. Práve preto začína Wall Street zvažovať úplne nové valuačné modely pre spoločnosti, ako je Micron.
AI by mohla úplne zmeniť spôsob ocenenia Micronu
Čoraz viac analytikov sa domnieva, že Micron by mal byť oceňovaný skôr ako Nvidia než ako tradičný výrobca pamätí DRAM alebo NAND. Analytik UBS Timothy Arcuri upozorňuje, že AI môže predstavovať trvalú štrukturálnu zmenu pre celý polovodičový sektor, nie iba ďalší krátkodobý technologický cyklus. Nvidia sa aktuálne obchoduje približne za 21-násobok očakávaných tržieb, teda za viac ako dvojnásobok násobku Micronu. UBS preto zvýšila cieľový valuačný násobok pre Micron a stanovila jeden z najvyšších cieľových cenových výhľadov na Wall Street, ktorý naznačuje potenciál rastu približne o 75 % v najbližších 12 mesiacoch.
Býčí scenár je založený predovšetkým na tom, že investície do AI nevykazujú žiadne známky spomaľovania. Najväčší technologickí hráči naďalej alokujú stovky miliárd dolárov na budovanie dátových centier a rozvoj infraštruktúry umelej inteligencie, zatiaľ čo vysokokapacitné pamäte zostávajú jednou z kľúčových súčastí tohto trhu. Ak bude tento trend pokračovať mnoho rokov, Micron sa môže prestať správať ako typická cyklická spoločnosť.
Technické signály však začínajú varovať pred prehriatím trhu
Napriek veľmi silnému fundamentálnemu príbehu sa z pohľadu technickej analýzy objavuje čoraz viac varovných signálov. Rozsah nedávnych ziskov bol mimoriadne agresívny a Micron zaznamenal svoj najlepší mesiac za niekoľko desaťročí, pričom niektoré jednotlivé obchodné seansy priniesli zisky takmer 20 %. RSI akcie sa už nachádza na úrovniach považovaných za silno prekúpené.
V dôsledku toho sa trh môže blížiť k takzvanému „climax move“, teda záverečnej fáze veľmi dynamického býčieho rastu, po ktorej často nasledujú prudké korekcie. Súčasná priemerná cieľová cena analytikov z Wall Street je teraz pod aktuálnou cenou akcie a naznačuje pokles približne o 25 % v najbližších 12 mesiacoch. To ukazuje, ako rozdelený trh zostáva v hodnotení budúcnosti Micronu.
Na jednej strane investori vidia potenciálne historickú transformáciu celého trhu s pamäťami vďaka AI. Na druhej strane stále existuje riziko, že súčasná eufória sa ukáže byť iba ďalším extrémnym vrcholom klasického polovodičového cyklu a že sa pamäťové čipy nakoniec dostanú do previsu ponuky. Samotná spoločnosť očakáva, že nedostatok na trhu s pamäťami pretrvá do roku 2027.
Zdroj: xStation5
Nasdaq rastie vďaka oživeniu softvérového sektora 📈 Má rally na Wall Street ďaleko ku koncu?
Upokojuje Barclays investorov ohľadom akcií Ferrari❓
Akcie Photronics sa prepadajú o 30 % po slabej výsledkovej správe za 1. štvrťrok 📉
Snowflake letí o 35 %: dohoda s AWS za 6 miliárd mení AI cloud📈
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.