Snowflake letí o 35 %: dohoda s AWS za 6 miliárd mení AI cloud📈

- Akcie Snowflake vzrástli o viac ako 35 % po zverejnení výsledkov a oznámení dohody s AWS
- Tržby za Q1 FY2027 dosiahli 1,39 mld. USD, o 33 % medziročne, nad analytickými odhadmi
- Snowflake podpísala 5-ročnú zmluvu s Amazon Web Services v hodnote 6 mld. USD, čo je najväčší deal v histórii firmy
- Spolupráca zahŕňa procesory AWS Graviton (ARM) a GPU pre AI workloady
- Ročný výhľad produktových tržieb zvýšený na 5,84 mld. USD, čo zodpovedá rastu ~31 %.
- Snowflake sa transformuje z dátového skladu na AI dátovú platformu s dôrazom na agentickú AI
Akcie cloudovej dátovej spoločnosti Snowflake zaznamenali vo štvrtok jeden z najväčších jednodňových skokov vo svojej burzovnej histórii a v priebehu obchodovania vzrástli o viac ako 35 percent. Za prudkým pohybom stojí kombinácia výrazne lepších výsledkov za prvý kvartál fiškálneho roka 2027 a historicky najväčšej obchodnej dohody, akú spoločnosť kedy uzavrela.
Snowflake vykázala tržby vo výške 1,39 miliardy dolárov, čo prekonalo priemerný analytický odhad 1,32 miliardy dolárov a predstavuje medziročný rast o 33 percent. Príjmy priamo z produktov dosiahli 1,33 miliardy dolárov, čo zodpovedá rastu 34 percent oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Spoločnosť zároveň zvýšila výhľad na celý fiškálny rok 2027 a očakávané produktové tržby teraz dosahujú 5,84 miliardy dolárov, oproti predchádzajúcemu odhadu 5,66 miliardy.
GRAF: SNOW.US (H1)
Zdroj: xStation5
Kľúčovým katalyzátorom pohybu akcií je päťročná zmluva s Amazon Web Services v hodnote šesť miliárd dolárov, čo je najväčší cloudový záväzok v histórii Snowflake. Dohoda zahŕňa využívanie procesorov AWS Graviton, vlastných čipov postavených na architektúre ARM, ako aj GPU kapacitu určenú pre umelú inteligenciu. Hlbšia integrácia produktov prebehne aj cez platformu AWS Marketplace. Pre Amazon to predstavuje ďalšie potvrdenie pozície divízie AWS, ktorá v prvom kvartáli 2026 vykázala tržby 37,59 miliardy dolárov, čo zodpovedá medziročnému rastu o 28 percent a je to najrýchlejší rast za posledných pätnásť kvartálov.
Snowflake sa dlhodobo transformuje z pôvodne čistej platformy na ukladanie a analýzu dát na komplexnú infraštruktúru pre umelú inteligenciu. Vlastná platforma Snowflake Intelligence zaznamenáva rýchlo rastúcu adopciu medzi podnikovými klientmi a pracovné záťaže spojené s umelou inteligenciou sa stávajú čoraz dôležitejším rastovým motorom. Spoločnosť si buduje pozíciu aj v oblasti agentickej umelej inteligencie, teda systémov schopných samostatne vykonávať komplexné úlohy bez priameho ľudského riadenia.
Pozitívny signál zasahuje aj širší technologický ekosystém. Využívanie AWS Graviton procesorov podporuje význam architektúry Arm v dátových centrách, zatiaľ čo rastúci dopyt po GPU kapacite potvrdzuje, že infraštruktúra pre umelú inteligenciu zostáva jedným z hlavných investičných príbehov technologického sektora v roku 2026.
Snowflake čelila v posledných rokoch sérii výziev vrátane odchodu zakladajúceho generálneho riaditeľa Franka Slootmana, rastúcej konkurencii zo strany platformy Databricks a nátlaku Microsoftu cez riešenie Microsoft Fabric. Aktuálne výsledky a strategická dohoda s AWS signalizujú možný obrat sentimentu. Otázkou zostáva, či dnešný skok predstavuje trvalý inflexný bod v príbehu Snowflake alebo ide o krátkodobú eufóriu z lepších čísel. Kvartálne výsledky sú silné a zmluva s AWS reálna, no konkurenčný tlak v AI cloudovom segmente sa bude naďalej stupňovať.
