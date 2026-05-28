Upokojuje Barclays investorov ohľadom akcií Ferrari❓

Akcie Ferrari (RACE.IT) sa dnes zotavujú a rastú približne o 4 % po tom, čo v stredu klesli o viac ako 8 % v reakcii na predstavenie vôbec prvého plne elektrického modelu značky – Luce.
Analytik Barclays Henning Cosman označil výpredaj za prehnaný. Banka ponecháva odporúčanie „Overweight“ a cieľovú cenu 355 EUR. Podľa Barclays bude Luce predstavovať približne 3,5 % objemu predajov a ide o jeden z 20 modelov plánovaných Ferrari na obdobie 2026–2030.
Stojí za zmienku, že model navrhnutý v spolupráci so spoločnosťou LoveFrom, ktorú založil bývalý šéf dizajnu Applu Jony Ive, čelí rozsiahlej kritike médií za odklon od klasickej estetiky značky. Ferrari Luce je štvordverový päťmiestny elektromobil s výkonom viac ako 1 000 koní, ktorý dokáže zrýchliť na 100 km/h za 2,5 sekundy. Jeho cena začína na 550 000 EUR. Prvé dodávky sú naplánované na 4. štvrťrok 2026.
Generálny riaditeľ Ferrari Benedetto Vigna odmietol výhrady týkajúce sa dizajnu.
Zdroj: xStation
