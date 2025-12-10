Akcie Photronics vzrástli takmer o 50 % po silnej správe o tržbách za 3. kvartál 📈

Akcie Photronics v stredu vzrástli až o 50 %, čo predstavuje najväčší intradenný nárast od marca 2009, po tom, čo spoločnosť zverejnila výhľad tržieb na 1. fiškálny kvartál, ktorý prekonal priemerný odhad analytikov. Photronics patrí medzi najväčších svetových výrobcov fotomask pre polovodiče, ktoré sú kľúčovým prvkom výrobnej infraštruktúry.
Zisk na akciu (EPS) prekonal trhový konsenzus takmer o 35 %.
Výsledky za 4. fiškálny kvartál:
-
Upravený EPS: 60 centov vs. 59 centov r/r, odhad: 45 centov
-
Tržby: 215,8 milióna USD, medziročne -3,1 %, odhad: 205,3 milióna USD
-
EPS: 1,07 USD vs. 54 centov r/r
Výhľad na 1. fiškálny kvartál:
-
Očakávané tržby: 217 až 225 miliónov USD, odhad (Bloomberg): 207,3 milióna USD
-
Očakávaný upravený EPS: 51 až 59 centov, odhad: 46 centov
Zdroj: xStation5
Ocenenie spoločnosti Photronics zostáva potenciálne atraktívne aj po dnešnom raste akcií. Pomer P/E sa pohybuje v stredných hodnotách okolo 20 a pomer ceny k tržbám je 2,5.
Čistá marža spoločnosti prudko rastie, rovnako ako čistý zisk, ktorý dosiahol takmer 62 miliónov USD – čo je približne o 35 % lepší výsledok než predchádzajúci rekord v 3. kvartáli 2023.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P, XTB Research
