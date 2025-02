Akcie Pinterestu rastú vďaka reklamným nástrojom poháňaným umelou inteligenciou

Akcie spoločnosti Pinterest zaznamenali výrazný nárast o viac ako 20 % v premarketovom obchodovaní po oznámení prvého kvartálu s tržbami presahujúcimi miliardu dolárov. Platforma na zdieľanie obrázkov vykázala za štvrtý štvrťrok tržby 1,15 miliardy USD, čo predstavuje 18 % medziročný nárast. Tento úspech je pripisovaný implementácii reklamných nástrojov poháňaných umelou inteligenciou (AI), ktoré zvýšili atraktivitu platformy pre inzerentov.

Finančné ukazovatele

Rekordné tržby: 1,15 miliardy USD v Q4 2024, čím prekonali očakávania analytikov a dosiahli 18 % rast oproti predchádzajúcemu roku.

v Q4 2024, čím prekonali očakávania analytikov a dosiahli rast oproti predchádzajúcemu roku. Rast používateľov: Počet globálnych aktívnych mesačných používateľov vzrástol na 553 miliónov , čo je 11 % medziročný nárast.

Počet globálnych aktívnych mesačných používateľov vzrástol na , čo je medziročný nárast. Prognózy na Q1 2025: Pinterest očakáva tržby v rozmedzí 837 – 852 miliónov USD, čo prekonáva trhové očakávania.

Dopad AI na reklamný biznis

Pinterest investoval do reklamných riešení poháňaných umelou inteligenciou, najmä do nástroja Performance+, ktorý pomáha inzerentom automatizovať reklamné kampane. Tieto technológie znižujú požiadavky na manuálny vstup o 50 %, čím uľahčujú proces tvorby kampaní najmä menším inzerentom. Generálny riaditeľ Bill Ready zdôraznil, že tieto AI riešenia významne zvyšujú efektivitu a návratnosť investícií do reklamy.

Reakcia trhu

Po zverejnení výsledkov akcie Pinterestu prudko vzrástli, čo odráža dôveru investorov v stratégiu spoločnosti a jej budúci rast. Tento pozitívny trhový vývoj zdôrazňuje význam AI iniciatív Pinterestu pri zvyšovaní tržieb a angažovanosti používateľov.



Akcie Pinterestu vystrelili na 39,99 USD, čo predstavuje viac ako 20% nárast po oznámení rekordných kvartálnych tržieb 1,15 miliardy USD, podporených reklamnými nástrojmi s umelou inteligenciou. Exponenciálny kĺzavý priemer (EMA 14) na úrovni 37,24 USD potvrdzuje silný rastúci trend, zatiaľ čo index relatívnej sily (RSI 14) na 93,9 signalizuje prekúpené podmienky na trhu. Zdroj: xStation5