Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (28. 07. 2025)

Aj keď bol minulý týždeň z pohľadu volatility pomerne pokojný, rozhodne nešlo o typický „letný útlm.“ V nadchádzajúcich dňoch sa očakáva možné zavedenie výrazných vzájomných ciel 1. augusta, obnovený záujem o obchodnú dohodu medzi USA a Čínou, rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách a výsledková sezóna veľkých amerických technologických spoločností. Nesmieme zabudnúť ani na kľúčové makroúdaje: správy z amerického trhu práce. Nadchádzajúci týždeň bude teda kľúčový pre trhy ako EURUSD, US100 a GOLD.
EURUSD
Najdôležitejší menový pár sveta sa drží na vyšších úrovniach v pásme 1,17–1,18. Niektoré rizikové faktory pre americký dolár v poslednom období ustúpili. Donald Trump naznačil, že nie je dôvod odvolávať šéfa Fedu, a Scott Bessent uviedol, že meno nového predsedu Fedu bude oznámené v decembri alebo januári—čo zmiernilo obavy z „dvojitého vedenia“ centrálnej banky. Americké ekonomické údaje vyzerajú solídne, no skutočný test príde v stredu, keď budú zverejnené predbežné údaje o americkom HDP. V ten istý deň, krátko pred záverom obchodovania na Wall Street, Fed oznámi svoje rozhodnutie o menovej politike. V piatok budú nasledovať údaje z trhu práce. Ak budú čísla silné, dolár by mohol začať korigovať tohtoročné straty. V stredu budú zverejnené aj údaje o HDP eurozóny.
US100
Alphabet zaznamenal silné výsledky, no Tesla sklamala. Teraz bude väčšina spoločností zo skupiny tzv. „Mag7“ zverejňovať svoje kvartálne výsledky. V stredu po zatvorení Wall Street zverejnia výsledky Microsoft a Meta, vo štvrtok potom Amazon a Apple. Práve Apple môže pritiahnuť najväčšiu pozornosť vzhľadom na problémy s implementáciou AI a slabým výkonom akcií. Index US100 (naviazaný na Nasdaq 100) sa obchoduje na historických maximách, takže silné výsledky technologických firiem sú kľúčové pre pokračovanie aktuálneho rastového trendu.
GOLD
Obchodná vojna ostáva v centre pozornosti investorov, aj keď sentiment je zatiaľ prekvapivo pokojný vzhľadom na riziká. Zlato sa nedávno priblížilo k historickým maximám, no zlepšenie nálady na trhoch spôsobilo výraznú korekciu. V nasledujúcom týždni sú kľúčové dva dátumy v súvislosti s obchodným konfliktom. V pondelok sa americký minister financií Scott Bessent stretne so svojím čínskym náprotivkom v Štokholme počas tretieho kola rokovaní—len pár dní pred plánovaným zavedením nových ciel 1. augusta. USA majú v súčasnosti len málo obchodných dohôd a stále chýba kľúčová dohoda s Európou. Ak dôjde k eskalácii smerom k plnohodnotnej obchodnej vojne s odvetnými krokmi, zlato môže opäť otestovať alebo prekonať svoje historické maximá.
