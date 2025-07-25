Apple čelí existenčnej hrozbe, ak nezačne pôsobiť v oblasti generatívnej AI

Analytici upozorňujú, že spoločnosť Apple Inc. môže prísť o svoju strategickú výhodu, pokiaľ neurychlí svoju aktivitu v oblasti generatívnej AI (GenAI). Rýchlo sa rozvíjajúca konkurencia a interné omeškania ohrozujú doterajší technologický náskok Apple.
Vývoj akcií a očakávania trhu
Apple akcie klesli za rok približne o 14 %, zatiaľ čo S&P 500 vzrástol o 8 %, čo signalizuje rastúce nároky investorov na jasnú GenAI stratégiu. Analytik Needham Laura Martin varuje, že oneskorenie v oblasti AI predstavuje existenčné riziko, keďže iOS zaostáva za Androidom každý štvrťrok.
Problémy s AI stratégiou
Sľúbená iniciatíva Apple Intelligence a nové funkcie Siri zatiaľ nepriniesli očakávaný efekt; prepracovaná verzia Siri je očakávaná až v polovici roku 2026. Interné trenice medzi tímom GenAI a produktovým vedením spomalili vývoj. Apple aj naďalej preferuje hardvér, zatiaľ čo konkurencia stavia na škálovateľné cloudové AI modely.
Finančné a konkurenčné dopady
Needham predpokladá, že Apple bude musieť navýšiť kapitálové výdavky zo súčasných cca 12 miliárd USD v roku 2025 na až 30–50 miliárd USD ročne, aby vybudoval AI infraštruktúru alebo zabezpečil licencie od firiem ako Anthropic či OpenAI. Hrozba odchodu špičkových talentov do firiem ako Meta, OpenAI či Anthropic rastie, ak Apple neposkytne voľnosť a podporu v oblasti AI.
Riziká ekosystému a odporúčania
Ak Apple nedosiahne viditeľné pokroky v AI, ohrozuje tým App Store a jeho zisky cca 20 miliárd USD, najmä po právnych rozhodnutiach umožňujúcich vývojárom obísť App Store poplatky. Investori by mali sledovať Apple stratégie do začiatku roku 2026, než zvážia zníženie investičnej expozície.
