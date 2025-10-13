Akcie Protagonist Therapeutics stúpli o takmer 30 % vďaka špekuláciám o odkúpení a pozitívnym klinickým výsledkom

-
Akcie Protagonist Therapeutics stúpli o takmer 30 % po správach o rokovaniach s Johnson & Johnson o odkúpení spoločnosti.
-
K rastu prispeli aj pozitívne klinické výsledky fázy 2b lieku Icotrokinra na ulceróznu kolitídu.
-
BMO Capital zvýšila cieľovú cenu na 112 USD, no analytici upozorňujú na možné nadhodnotenie akcií, ak sa dohoda nenaplní.
-
Akcie Protagonist Therapeutics stúpli o takmer 30 % po správach o rokovaniach s Johnson & Johnson o odkúpení spoločnosti.
-
K rastu prispeli aj pozitívne klinické výsledky fázy 2b lieku Icotrokinra na ulceróznu kolitídu.
-
BMO Capital zvýšila cieľovú cenu na 112 USD, no analytici upozorňujú na možné nadhodnotenie akcií, ak sa dohoda nenaplní.
Akcie spoločnosti Protagonist Therapeutics Inc. (NASDAQ: PTGX) vzrástli takmer o 30 % po správach, že Johnson & Johnson zvažuje jej akvizíciu. Cena akcie sa vyšplhala na historické maximum okolo 73,34 USD, pričom obchodovanie bolo dočasne pozastavené pre extrémnu volatilitu. Investori tak reagovali na spojenie akvizičných špekulácií a silných klinických výsledkov.
Prehlbujúce sa partnerstvo s Johnson & Johnson
Podľa denníka The Wall Street Journal spoločnosť Johnson & Johnson rokuje o odkúpení Protagonist. Obe firmy už spolupracujú na vývoji liekov cielených na receptory IL‑23 pre liečbu zápalových ochorení. Akvizícia by prehĺbila túto spoluprácu a poskytla J&J plnú kontrolu nad perspektívnym portfóliom liekov.
Klinické výsledky podporujú dôveru
Pozitívne výsledky fázy 2b klinickej štúdie pre experimentálny liek Icotrokinra – perorálnu terapiu na ulceróznu kolitídu – výrazne podporili dôveru trhu. Liek preukázal výborný terapeutický účinok v kombinácii s priaznivým bezpečnostným profilom, čím sa stal atraktívnym cieľom pre akvizíciu.
Reakcia analytikov a trhový výkon
Na vývoj reagovali aj analytici. BMO Capital zvýšila cieľovú cenu akcie zo 72 USD na 112 USD, pričom upozornila, že trh podceňuje potenciál spoločnosti.
Ešte pred týmto skokom akcie zaznamenali viac než 60 % rast za posledných šesť mesiacov, čo radí PTGX medzi najvýkonnejšie biotechnologické tituly roka.
Riziká zostávajú
Napriek silnému sentimentu zostáva niekoľko neistôt. Jednania o akvizícii neboli oficiálne potvrdené a dohoda nemusí byť uzavretá, alebo jej podmienky môžu byť odlišné, než trh očakáva. Biotechnológie sú zároveň veľmi citlivé na regulačné zmeny a výsledky skúšok – akékoľvek negatívne správy môžu vyvolať prudkú korekciu.
Niektorí analytici varujú, že súčasná trhová cena môže byť nadhodnotená, pričom vysoké očakávania znamenajú vyššie riziko sklamania.
Čo sledovať ďalej
Trhy teraz očakávajú vyjadrenie spoločností Protagonist alebo Johnson & Johnson k možnej akvizícii. Dôležité budú aj ďalšie klinické údaje týkajúce sa Icotrokinra, ako aj regulačné stanoviská. Nadchádzajúce týždne rozhodnú, či ide o začiatok novej kapitoly pre Protagonist Therapeutics, alebo len o krátkodobú reakciu trhu.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Akcie J.B. Hunt rastú o 18 % po silných výsledkoch za 3. kvartál 🚀
Visa verí, že stablecoiny môžu vstúpiť na kreditný trh v hodnote 40 biliónov USD
OpenAI plánuje megaprojekt za 400 miliárd dolárov: stratégia, riziká a realita
Apple stráca ďalšieho lídra v oblasti AI uprostred eskalujúceho boja o talenty
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.