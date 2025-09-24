Akcie SAP rastú o takmer 3 % po oznámení partnerstva v oblasti AI so spoločnosťou OpenAI 📈

SAP SE (SAP.DE) a OpenAI oznámili strategické partnerstvo s cieľom spustiť v roku 2026 službu „OpenAI for Germany,“ zameranú na nemecký verejný sektor.
Služba bude prevádzkovaná prostredníctvom dcérskej spoločnosti SAP – Delos Cloud, a bude využívať technológiu Microsoft Azure, ktorá spĺňa požiadavky Nemecka na dátovú suverenitu, bezpečnosť a legislatívu.
Generálny riaditeľ SAP Christian Klein zdôraznil, že kombinácia cloudovej expertízy SAP a technológie OpenAI umožní vytvoriť riešenia „Made in Germany“ pre miestny trh.
CEO OpenAI Sam Altman oznámil, že projekt urýchli digitálnu transformáciu verejných služieb tým, že uľahčí používanie AI zamestnancom štátnej správy a výskumných inštitúcií. SAP plánuje rozšíriť infraštruktúru Delos Cloud v Nemecku na 4 000 GPU procesorov na podporu AI aplikácií a deklaruje ďalšie investície v závislosti od dopytu.
Iniciatíva podporuje národnú stratégiu umelej inteligencie Nemecka, ktorá si kladie za cieľ dosiahnuť do roku 2030 pridanú hodnotu z AI na úrovni 10 % HDP. Partnerstvo je súčasťou programu „Made for Germany,“ ktorý podporuje 61 spoločností a investorov s celkovým záväzkom viac ako 631 miliárd eur. SAP už prisľúbil investície presahujúce 20 miliárd eur do rozvoja digitálnej suverenity Nemecka a nové riešenia sa zamerajú na automatizáciu typických administratívnych procesov.
Akcie SAP na túto správu reagovali rýchlym rastom, aktuálne si pripisujú +2,65 %.
Zdroj: xStation
