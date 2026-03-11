Tržby Rheinmetallu: Výrazný rast, ale trh očakával viac

Vedúca európska spoločnosť z obranného priemyslu, Rheinmetall, dnes zverejnila svoje výsledky. Napriek silnému rastu tržieb, solídnemu zlepšeniu marží a optimistickému výhľadu to nestačilo na splnenie očakávaní trhu. Akcie spoločnosti po zverejnení oslabujú približne o 6 %.
Výsledky za rok 2025, hlavné body:
- Konsolidované tržby skupiny vzrástli na 9,9 miliardy EUR, čo predstavuje medziročný rast o 29 %.
- Zisk dosiahol 1,84 miliardy EUR, teda medziročne o 33 % viac.
- Prevádzková marža skupiny vzrástla na 18,5 %.
- Objem backlogu objednávok v roku 2025 vzrástol na 63,76 miliardy EUR, čo znamená medziročný nárast o 36 %.
Výsledky spoločnosti boli objektívne výborné, najmä vzhľadom na to, že ide o priemyselný podnik, a nie o firmu zo sektora služieb alebo technológií. Trh však očakával viac.
Zdá sa, že trh bol nastavený na tržby okolo 10,2 miliardy EUR a zisk nad 1,9 miliardy EUR. Pri pomere P/E v pásme 90–100 to vedie k pomerne výraznej valučnej reakcii aj na relatívne malé sklamanie.
Rozdelenie podľa segmentov
Pozemné systémy:
- Tržby: 4,9 miliardy EUR, +31,7 %
- Zisk: 0,58 miliardy EUR, +37,2 %
- Marža: 11,7 %
Zbrane a strelivo:
- Tržby: 3,5 miliardy EUR, +26,9 %
- Zisk: 1,03 miliardy EUR, +31,2 %
- Marža: 29,3 %
Elektronika:
- Tržby: 2,5 miliardy EUR, +45,1 %
- Zisk: 0,36 miliardy EUR, +68,1 %
- Marža: 14,6 %
Výhľad a dividendová politika
Skupina oznámila dividendu vo výške 11,5 EUR na akciu. To znamená výplatný pomer čistého zisku na úrovni 45,5 % a medziročný rast o 42 %.
Spoločnosť očakáva, že v roku 2026 tržby presiahnu 14 miliárd EUR. Prevádzková marža by mala vzrásť na 19 %, čo implikuje EBIT presahujúci 2,6 miliardy EUR.
Vedenie spoločnosti sa nevyhýbalo ani odkazom na pokračujúci konflikt v Iráne. Vo svojej prezentácii k výsledkom firma uvádza, že jej systémy protivzdušnej obrany, motory pre balistické rakety a rastúce portfólio bojových dronov sú v ideálnej pozícii ťažiť z čoraz väčšej medzery v zásobách a schopnostiach ozbrojených síl USA.
RHM.DE (D1)
Zdroj: xStation5
Akcie spoločnosti Rheinmetall majú tendenciu pohybovať sa v cykloch. Tento pohyb však prebieha v rámci veľmi jasne vymedzeného cenového kanála, čo naznačuje, že spoločnosť má určitú úroveň fundamentálnej, nespochybniteľnej hodnoty, no zároveň čelí silným štrukturálnym obmedzeniam.
