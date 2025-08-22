Akcie Standard Chartered rastú po priaznivom rozhodnutí amerického ministerstva spravodlivosti

Akcie britskej banky Standard Chartered v piatok posilnili o 3 %, po tom, čo spoločnosť oznámila, že obdržala priaznivé rozhodnutie v dlhoročnom civilnom prípade v USA vedenom pod označením „Brutus qui tam“.
Reakcia investorov prichádza po týždni zvýšenej volatility, počas ktorého akcie oslabili v reakcii na list republikánskej poslankyne Elise Stefanik adresovaný americkej generálnej prokurátorke Pam Bondi. Stefanik v liste žiadala nové vyšetrovanie banky pre údajnú účasť na obchádzaní sankcií, pričom poukázala na údajne blížiace sa premlčanie jedného z prípadov.
Standard Chartered však vo štvrtok uviedla, že rozhodnutie Ministerstva spravodlivosti USA jednoznačne potvrdzuje nepravdivosť obvinení, ktoré sa vlečú už celé roky. Banka uviedla, že je „potešená a neprekvapená“ postojom úradu, ktorý podporuje jej dlhodobé stanovisko, že základné tvrdenia v danej kauze sú nepravdivé.
Pre londýnsku banku so silným zameraním na ázijské trhy ide o dôležitý právny úspech, ktorý prispieva k stabilizácii reputačného rizika a obnoveniu dôvery investorov.
Graf STAN.UK (D1)
Akcie Standard Chartered (STAN.UK) pokračujú v silnom rastovom trende a aktuálne sa obchodujú na úrovni 14,13 GBP. Cena sa pevne drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (13,05 GBP) a SMA 100 (11,93 GBP), čo jednoznačne potvrdzuje býčí trhový sentiment. RSI osciluje na hodnote 62,6, teda v hornej časti neutrálneho pásma, bez známok prekúpenosti, no s viditeľným silným nákupným momentom. MACD sa nachádza nad signálnou líniou aj nad nulovou úrovňou, aj keď histogram naznačuje mierne spomaľovanie tempa rastu.
Zdroj: xStation5
