Akcie Tikehau Capital prudko oslabili po predaji podielu investora Temasek

- Temasek predal časť svojho podielu v Tikehau Capital so zľavou, čo spôsobilo pokles akcií až o 14 %.
- Podiel singapurského fondu klesol z 5,46 % na približne 4,4 %.
- Trh zareagoval výpredajom pre obavy z ďalšieho znižovania podielu veľkého akcionára.
- Z fundamentálneho hľadiska Tikehau drží cieľ rastu AUM aj zisku do roku 2026.
Akcie Tikehau Capital SA v piatok zaznamenali najväčší denný pokles od svojho vstupu na burzu v roku 2017, po tom, čo dlhoročný investor Temasek Holdings oznámil čiastočný predaj svojho podielu v spoločnosti.
Akcie francúzskej investičnej skupiny klesli až o 14,12 % a obchodovali sa na úrovni 14,96 EUR za kus, pričom pokles nasledoval po oznámení, že Temasek predal približne 1,25 milióna akcií za cenu 15,25 EUR, čo predstavuje diskont 12,46 % oproti štvrtkovej záverečnej cene.
Predaj akcií bol realizovaný prostredníctvom Societe Generale SA. Po ukončení transakcie podiel Temaseku v Tikehau klesol z 5,46 % na približne 4,4 %.
Temasek zostáva investorom, no trh reaguje výpredajom
Temasek, štátny investičný fond Singapuru, je akcionárom Tikehau od roku 2016, teda ešte pred samotným IPO firmy. Tento rok v júli navýšil svoj podiel nad 5 % prostredníctvom výmeny akcií medzi materskou spoločnosťou Tikehau Capital Advisors a verejne obchodovanou entitou, čo firma prezentovala ako snahu o zvýšenie likvidity akcií a zlepšenie profilu na trhu.
Hoci spoločnosť v stanovisku uviedla, že tieto transakcie víta, samotný trh reagoval negatívne, čo naznačuje citlivosť investorov na predaj veľkých akcionárov, najmä ak sú uskutočňované s výrazným diskontom.
Rastový cieľ ostáva nezmenený
Tikehau Capital spravovala k septembru 2025 aktíva v hodnote 51,1 miliardy EUR a naďalej smeruje k cieľu 65 miliárd EUR do roku 2026. Spoločnosť sa špecializuje na alternatívne investície, vrátane úverov, nehnuteľností a private equity, a podľa prezentácie pre investorov plánuje dosiahnuť čistý zisk okolo 500 miliónov EUR a 250 miliónov EUR na poplatkoch zo správy aktív.
Graf TKO.FR (D1)
Akcie Tikehau Capital zažili extrémny výpredaj, keď sa počas jedného dňa prepadli na hodnotu 14,88 EUR. Cena prudko prerazila pod dlhodobé kĺzavé priemery EMA 50 (18,45 EUR) a SMA 100 (19,17 EUR).RSI spadol na extrémne nízku úroveň 17,8, čo signalizuje hlbokú prepredanosť. Táto hodnota býva často technickým signálom možného krátkodobého odrazu alebo stabilizácie, no vzhľadom na silu negatívnej fundamentálnej správy zostáva obrat neistý.
Zdroj: xStation5
