Akcie UiPath vyskočili o 12,6 % vďaka orientácii na agentnú AI

Akcie UiPath vzrástli o 12,6 % vďaka novým partnerstvám s NVIDIA, OpenAI a Snowflake, ktoré podporujú stratégiu firmy v oblasti agentnej AI.
Firma predstavila nové produkty, ako sú ScreenPlay a Project Delegate, čo naznačuje odklon od klasickej RPA smerom k inteligentnej automatizácii.
Napriek rastu sú prítomné riziká, ako sú vysoké očakávania trhu, závislosť od štátneho sektora a pomalé zavádzanie agentov v podnikoch.
Akcie spoločnosti UiPath Inc. (NYSE: PATH) v pondelok posilnili o 12,56 % a uzatvorili na úrovni približne 14,52 USD. Investori pozitívne reagovali na sériu oznámení a partnerstiev, ktoré naznačujú strategický posun firmy od tradičnej RPA automatizácie k inteligentnej „agentnej AI“.
Hlavné faktory rastu
Partnerstvá s lídrami v oblasti AI
UiPath oznámil spoluprácu s firmami NVIDIA, OpenAI a Snowflake.
-
NVIDIA technológie budú nasadené v rámci procesov ako detekcia podvodov.
-
OpenAI pomôže klientom integrovať generatívnu AI do každodennej prevádzky.
-
Snowflake podporí orchestráciu dátovo riadených agentov v rámci podnikových riešení.
Inovácie a nová vízia
Na podujatí FUSION 2025 UiPath predstavil koncept „agentnej automatizácie“, ktorá prepája AI agentov, roboty a ľudí do jednotného systému.
Kľúčové novinky zahŕňajú:
-
ScreenPlay – ovládanie aplikácií hlasom a prirodzeným jazykom,
-
Project Delegate – desktopoví agenti,
-
Vylepšenia platformy Maestro na orchestráciu AI systémov.
Pozitívne výsledky a dôvera investorov
Akcie za posledný mesiac narástli o 26,4 %. Investori veria, že firma má potenciál v AI oblasti a jej výsledky túto dôveru zatiaľ potvrdzujú.
Riziká a možné prekážky
Prehnané očakávania
Súčasná valuácia firmy predpokladá, že jej AI iniciatívy budú úspešné. To však závisí od efektívneho nasadenia a prijatia trhu.
Závislosť od verejného sektora
Výdavky verejného sektora, najmä v USA, ovplyvňujú príjmy firmy. Opatrné rozpočty môžu výhľad spoločnosti ohroziť.
Pomalé zavádzanie AI agentov
Nasadzovanie agentov bude v mnohých firmách pomalé a postupné – najmä v regulovaných oblastiach.
Na čo sa zamerať
-
Nasledujúca výsledková sezóna a výhľad na rok 2026.
-
Prijatie nových produktov ako ScreenPlay a Project Delegate.
-
Partnerstvá: konkrétne zákaznícke implementácie.
-
Vývoj federálnych a vládnych výdavkov, najmä v USA.
