Akcie Webtoon prudko stúpajú po dohode s Disney: Platforma digitálnych komiksov získava silný impulz

Akcie spoločnosti Webtoon Entertainment (ticker WBTN) v predobchodných a pozatváracích hodinách vzrástli približne o 30-60 % po tom, čo vyšlo najavo, že The Walt Disney Company vstupuje do strategického partnerstva s platformou Webtoon.
Čo dohoda prináša
Dohoda medzi Disney a Webtoon zahŕňa vytvorenie novej platformy digitálnych komiksov, ktorá bude obsahovať viac ako 35 000 komiksov z rozsiahleho portfólia Disney – s Marvelom, Star Wars, Pixarom a 20th Century Studios. Disney zároveň získa 2 % vlastnícky podiel v Webtoone v rámci dohody. Dohoda je zatiaľ na úrovni tzv. non-binding term sheetu a stále čaká na finálne uzavretie a regulácie.
Reakcia trhu a kontext
Trh na toto reagoval prudko. Podľa niektorých správ akcie Webtoon vzrástli až o 55-60 %, čo odzrkadľuje očakávanie investorov ohľadom využitia Disneyho IP na platforme Webtoon. Pred touto novinkou akcie Webtoon v roku 2025 väčšinou stagnovali alebo klesali, takže táto dohoda predstavuje dôležitý bod zlomu. Zdroj: xStation5
Webtoon je vlastnený juhokórejskou spoločnosťou Naver, a svoju verejnú ponuku akcií (IPO) mal na Nasdaq v polovici roku 2024. Platforma si získala veľké globálne publikum a popularitu najmä vďaka mobilnému grafickému formátu “vertical scroll”.
Prečo je to významné
Zhromaždenie Disneyho komiksov na jednej digitálnej platforme by mohlo výrazne rozšíriť knižnicu obsahu Webtoonu a prilákať nových i existujúcich fanúšikov Disneyho značiek.
Disney, získaním 2 % podielu, má priamy záujem na výkone Webtoonu, čo môže podporiť ďalšie partnerstvá či investície.
Pre Webtoon znamená prístup k silnému IP portfóliu potenciál pre vyššie príjmy z predplatného, licencovania alebo balíkových ponúk – niektoré správy uvádzajú aj možnosť pre predplatiteľov Disney+ získať výhody.
Dohoda môže zvýšiť konkurenciu v digitálnom komiksovom priestore, najmä u platforiem, ktoré doteraz nemali veľké licencované značky.
Riziká a na čo si dať pozor
Dohoda zatiaľ nie je potvrdená finálne, čo znamená, že podmienky sa môžu zmeniť a môže nastať oneskorenie kvôli regulačným procesom.
Technická a právna integrácia obrovského katalógu obsahov, licencia, formáty a geografické práva budú predstavovať náročné výzvy.
Zvýšená cena akcií do veľkej miery odráža očakávania; trvalý rast bude závisieť od schopnosti Webtoonu udržať predplatiteľov, monetizácie a udržiavania nákladov pod kontrolou.
