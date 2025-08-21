Aker BP hlási zásadný ropný objav – projekt Yggdrasil mieri k miliardovému cieľu

Aker BP ASA, druhý najväčší producent ropy a plynu v Nórsku, oznámil jeden z najväčších ropných objavov na nórskom kontinentálnom šelfe za posledné desaťročie. Prieskumné vrty v oblasti Yggdrasil zvýšili odhadované množstvo získateľnej ropy na 96 až 134 miliónov barelov ropného ekvivalentu, informovala spoločnosť vo štvrtok.
Projekt Yggdrasil, nachádzajúci sa pri juhozápadnom pobreží Nórska, je aktuálne najväčším rozvíjaným energetickým projektom v krajine. Prvá ropa má začať prúdiť v roku 2027 a Aker BP si kladie za cieľ vyťažiť z oblasti viac ako 1 miliardu barelov ropy a plynu.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Nedávna vrtná kampaň, ktorá začala začiatkom mája, zahŕňala celkovo 45 kilometrov vrtov počas troch mesiacov, vrátane troch najdlhších vetiev vrtov v histórii nórskeho šelfu. To spoločnosti poskytlo bezprecedentné množstvo údajov z rezervoárov, čo umožní rýchly prechod do fáz koncepčných štúdií a výber optimálneho napojenia na existujúcu infraštruktúru.
Na projekte sa okrem Aker BP podieľajú aj ďalší významní hráči – Equinor ASA, štátna spoločnosť Petoro AS a poľská Orlen SA. Projekt získal vládne schválenie v roku 2023 ako súčasť vlny investičných plánov podaných s cieľom využiť výhodné daňové úľavy z obdobia pandémie.
Tento objav potvrdzuje silný geologický potenciál nórskeho šelfu a posilňuje pozíciu Aker BP ako kľúčového hráča v európskej energetickej bezpečnosti a dlhodobej stratégii ropnej sebestačnosti regiónu.
Graf AKERBP.NO (D1)
Akcie spoločnosti Aker BP sa aktuálne obchodujú na úrovni 251,80 NOK po niekoľkotýždňovej konsolidácii v oblasti krátkodobých kĺzavých priemerov. Cena sa teraz nachádza nad SMA 100 (244,25 NOK) a EMA 50 (248,67 NOK).
RSI je na úrovni 53,0, čo signalizuje neutrálny trhový sentiment bez známok prekúpenosti alebo prepredanosti.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.