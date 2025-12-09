Ako Trumpov obrat s čipmi Nvidia mení hru pre čínsku AI

-
Trump povolil predaj AI čipov Nvidia H200 do Číny s 25 % prirážkou a kontrolou vývozu.
-
Čína získa výkonnejšie čipy, ktoré jej môžu pomôcť dohnať USA v oblasti AI.
-
Odborníci varujú pred rizikami pre národnú bezpečnosť a geopolitickú rovnováhu.
-
Najnovšie a najsilnejšie čipy zostávajú v režime zákazu vývozu.
-
Americký prezident Donald Trump povolil spoločnosti Nvidia predaj AI čipov H200 do Číny, čo predstavuje zásadný obrat v exportnej politike USA v oblasti technológií. Predaj bude povolený len „schváleným zákazníkom“ a bude podliehať 25 % odvodu, pričom dohľad zabezpečí americké Ministerstvo obchodu.
Zmena v politike vývozných obmedzení
Predchádzajúca politika striktne zakazovala export pokročilých čipov, ktoré by mohli posilniť čínsky vojenský alebo technologický potenciál. Hoci čipy série Blackwell zostávajú zakázané, H200 predstavuje výkonnú alternatívu, ktorá teraz môže legálne do Číny.
Význam pre čínsky AI sektor
H200 je približne šesťnásobne výkonnejší než predchádzajúce čipy dostupné v Číne. Prístup k tejto technológii by mohol výrazne urýchliť vývoj umelej inteligencie v krajine a znížiť závislosť na neoficiálnych zdrojoch či obchádzanie zákonov.
Kritika a neistoty
Rozhodnutie spustilo vlnu kritiky zo strany amerických senátorov a bezpečnostných expertov. Tí varujú pred oslabením americkej technologickej dominancie. Zástancovia tvrdia, že ide o vyvážený krok medzi obchodom a bezpečnosťou.
