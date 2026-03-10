Exxon mieri domov do Texasu. Chce si posilniť obranu proti aktivistom 🛢️

Americký ropný gigant Exxon Mobil plánuje opustiť registráciu v New Jersey a nanovo sa právne usadiť v Texase, kde už dlhodobo sídli jeho centrála. Tento krok môže firme pomôcť posilniť ochranu pred tlakom aktivistických akcionárov aj klimatických žalôb.
Návrh firma predstavila vo svojom dokumente pre akcionárov a na zmenu bude ešte potrebný ich súhlas. Ak ju investori schvália, Exxon sa zaradí po bok ďalších známych spoločností, ako sú Tesla, SpaceX alebo Coinbase, ktoré sa rozhodli využiť podnikateľsky priaznivejšie prostredie v Texase.
Dôležitú úlohu zohráva aj nová texaská legislatíva z minulého roka, ktorá firmám poskytla silnejšiu právnu ochranu. Zmeny okrem iného znižujú riziko akcionárskych žalôb, pretože umožňujú nastaviť minimálny podiel akcií potrebný na podanie niektorých žalôb. Pre Exxon je to citlivá téma, pretože dlhodobo čelí tlaku zo strany ekologických skupín aj investorov požadujúcich tvrdšiu klimatickú politiku.
Spoločnosť zároveň uviedla, že texaskí zákonodarcovia, sudcovia aj poroty sú podľa jej názoru vo všeobecnosti lepšie oboznámení s jej podnikaním a prevádzkou. To môže byť výhodné nielen pri právnych sporoch, ale aj pri rokovaniach o daniach či ďalších regulačných otázkach.
Exxon má síce historické korene v New Jersey, ktoré siahajú až do obdobia po rozpade Standard Oil na začiatku 20. storočia, jeho centrála sa však nachádza v Texase už od roku 1989. Presun registrácie tak pôsobí aj ako symbolické dokončenie dlhodobého presunu firmy na americký juh.
Firma navyše už minulý rok podnikla ďalší krok na obmedzenie vplyvu aktivistických návrhov na valných zhromaždeniach, keď zaviedla program pre drobných investorov, ktorý im umožňuje automaticky hlasovať v súlade s odporúčaním vedenia. Exxon uviedol, že takmer 40 % jeho akcií držia individuálni investori, no počas hlasovacej sezóny sa ich zúčastňuje len asi štvrtina.
Texas sa tak ďalej profiluje ako bezpečný prístav pre veľké korporácie, ktoré hľadajú stabilnejšie a biznisovo priaznivejšie právne prostredie. Pre Exxon ide predovšetkým o snahu upevniť svoju obranu v čase, keď energetické firmy čelia rastúcemu politickému aj spoločenskému tlaku.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.