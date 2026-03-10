Nio prvýkrát v zisku. Prelomový výsledok však kalia obavy o rok 2026 ⚡

- Nio prvýkrát vykázalo štvrťročný prevádzkový zisk vo výške 807,3 milióna jüanov.
- Tržby vzrástli o 76 % a marža na vozidlách sa zlepšila na 18,1 %.
- Rast ťahajú aj značky Onvo a Firefly, ktoré rozširujú záber firmy na masovejší trh.
- Výhľad na rok 2026 zostáva neistý pre slabší dopyt, silnejšiu konkurenciu a tlak na model výmeny batérií.
Čínska automobilka Nio dosiahla historický míľnik, keď prvýkrát vykázala štvrťročný prevádzkový zisk. Vo 4. štvrťroku firma vytvorila prevádzkový zisk 807,3 milióna jüanov, zatiaľ čo o rok skôr bola v strate okolo 6 miliárd jüanov. Ide o výrazný obrat po rokoch vysokého spaľovania hotovosti a dôležitý signál, že biznis model spoločnosti sa začína stabilizovať.
Výsledky podporil najmä silný rast tržieb a dodávok. Tržby medziročne vyskočili o 76 % na 34,65 miliardy jüanov, čím prekonali očakávania analytikov. Upravený čistý zisk dosiahol 726,8 milióna jüanov a marža na vozidlách sa zlepšila z 13,1 % na 18,1 %. To naznačuje lepšiu efektivitu výroby aj silnejšiu cenovú pozíciu firmy.
Za zlepšením stojí aj širšia produktová stratégia. Popri prémiovej značke Nio sa firme darí oslovovať širší trh prostredníctvom značiek Onvo a Firefly, ktoré mieria do cenovo dostupnejšieho segmentu medzi 100 tisíc až 250 tisíc jüanmi. Práve tu je čínsky trh elektromobilov najviac konkurenčný, no zároveň ponúka priestor na vyššie objemy predaja. V štvrťroku firma dodala rekordných 124 807 vozidiel, čo predstavuje medziročný rast o viac ako 70 %.
Výhľad na najbližšie obdobie zostáva optimistický. Nio očakáva, že v aktuálnom štvrťroku dodá až 83 tisíc vozidiel, čo by znamenalo takmer dvojnásobok oproti 1. štvrťroku 2025. Napriek tomu nad firmou visí rastúca neistota, pretože čínsky trh elektromobilov začína spomaľovať. Slabnúci dopyt zhoršuje ústup niektorých dotácií a silnejúca konkurencia od technologicky silných hráčov, ako sú Xiaomi alebo projekty podporované Huawei.
Ďalšou výzvou je aj samotná kľúčová výhoda Nia, teda systém výmeny batérií. Ten teraz čelí väčšiemu tlaku po tom, čo BYD predstavil novú generáciu ultrarýchleho nabíjania a vylepšené batérie. Ak sa rýchlosť nabíjania začne približovať výmene batérie, bude musieť Nio investorom aj zákazníkom znovu dokazovať, že jeho nákladná infraštruktúra má dlhodobý zmysel. Firma zatiaľ vybudovala viac než 3 700 výmenných staníc, v roku 2026 chce pridať ďalších 1 000 a do roku 2030 mieri na métu viac než 10 tisíc staníc.
Nio tak síce ukázalo, že sa dokáže dostať do zisku, no ďalšie mesiace preveria, či pôjde o trvalý obrat, alebo len o jeden silný štvrťrok v čoraz náročnejšom prostredí.
BlackRock má problém, ale nejde o krízu
Meta odkladá AI model „Avocado“ minimálne na máj pre výkonové problémy ⏳
Apple v Číne znižuje províziu App Storu na 25 % 📉
Buffett odchádza, Abel prichádza. Čo odkázal akcionárom Berkshire vo svojom prvom liste?
