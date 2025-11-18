Akzo Nobel a Axalta spoja sily: vzniká nový náterový gigant za 25 miliárd USD

- AkzoNobel a Axalta sa spájajú do spoločnosti s hodnotou 25 miliárd USD.
- Akcionári AkzoNobelu získajú 2,5 miliardy USD a 55 % podiel v spoločnosti.
- Ročné tržby dosiahnu 17 mld. USD, EBITDA bude 3,3 mld. USD, úspory nákladov dosiahnu 600 mil. USD ročne.
- Spoločnosť bude duálne sídliť a obchodovať sa v USA a Európe, neskôr už iba na NYSE.
Spoločnosti AkzoNobel a Axalta Coating Systems oznámili plán zlúčenia, ktorým vznikne jeden z najväčších svetových výrobcov náterových hmôt s kombinovanou hodnotou 25 miliárd USD. Nový subjekt bude mať ročné tržby 17 miliárd USD, upravený zisk EBITDA 3,3 miliardy USD a očakáva sa aj voľný peňažný tok vo výške 1,5 miliardy USD.
Podľa podmienok fúzie získajú akcionári AkzoNobel jednorazovú dividendu vo výške 2,5 miliardy USD a 55 % podiel v zlúčenej spoločnosti. Zvyšných 45 % pripadne investorom Axalty. Fúzia bude bez prémiového ocenenia, pričom Axalta je oceňovaná na úrovni 8-násobku EBITDA, čo je podľa CEO AkzoNobelu Grega Poux‑Guillama atraktívne vzhľadom na jej ziskovosť.
„Nejde len o rast, ale predovšetkým o ziskovosť. V kombinácii so synergiami hovoríme o najlepšej ziskovosti na trhu,“ uviedol Poux‑Guillaume pre Reuters. Z pohľadu portfólia je podľa neho nová entita lepšia než náterová divízia spoločnosti BASF.
Zlúčená spoločnosť bude mať duálne obchodovanie v Amsterdame a New Yorku, pričom neskôr prejde iba na NYSE. Sídlo zostane v Amsterdame a vo Filadelfii. Na čele nového podniku zostane Greg Poux‑Guillaume.
Plánované úspory nákladov vo výške 600 miliónov USD ročne, z ktorých 90 % má byť realizovaných do troch rokov, predstavujú významnú synergickú výhodu, ktorá môže zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti.
Dokončenie fúzie sa plánuje na koniec roka 2026 až začiatok roka 2027, pričom podlieha schváleniu regulátorov a akcionárov.
Graf AXTA.US (D1)
Akcie spoločnosti Axalta Coating Systems sa po krátkodobom raste opäť dostali pod tlak a aktuálne sa obchodujú na úrovni 28,18 USD. Cena sa neudržala nad kĺzavým priemerom EMA 50 (28,86 USD) a opäť klesla pod SMA 100 (29,45 USD), čo naznačuje oslabenie býčieho momenta a potvrdzuje pretrvávajúcu medvediu štruktúru. RSI je na hodnote 46,6, teda v neutrálnom pásme, ale s mierne klesajúcim trendom, čo signalizuje nízku nákupnú silu.
Z pohľadu cenového vývoja zostáva kľúčovou podporou zóna okolo 27,50 USD, ktorá v minulosti slúžila ako odrazový bod. Naopak, rezistencia ostáva v pásme 29,50–30,00 USD, teda v blízkosti SMA 100 a predchádzajúcich maxím.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.