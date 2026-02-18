Alcoa zaplatí rekordnú pokutu za nelegálnu ťažbu. Austrália sprísňuje dohľad nad ťažiarmi

- Alcoa zaplatí 55 mil. AUD za nelegálne odlesnenie 2 100 hektárov jarrahského lesa.
- Ide o najvyššiu ekologickú platbu tohto typu v histórii Austrálie.
- Vláda začala strategické hodnotenie dopadov ťažby až do roku 2045.
- Výsledok preskúmania môže zásadne ovplyvniť budúcu produkciu bauxitu v regióne.
Americká hlinikárska spoločnosť Alcoa Corporation zaplatí austrálskej vláde 55 miliónov AUD (cca 39 miliónov USD) za nelegálne odlesnenie pôvodného lesa v Západnej Austrálii. Informáciu zverejnilo tamojšie ministerstvo životného prostredia a označilo platbu za bezprecedentnú – najvyššiu svojho druhu v histórii krajiny.
Porušenie sa týka približne 2 100 hektárov pôdy v oblasti Northern Jarrah Forest južne od Perthu, kde firma medzi rokmi 2019 až 2025 ťažila bauxit bez potrebných vládnych povolení. Jarrahské lesy patria medzi unikátne ekosystémy a sú domovom ohrozených druhov vrátane čiernych kakaduov, ktoré hniezdia práve v stromoch jarrah.
Vybrané prostriedky budú využité na:
-
Ekologické kompenzácie
-
Ochranu ohrozených druhov
-
Boj proti invazívnym druhom
-
Zlepšenie správy lesných oblastí
Alcoa uviedla, že postupovala v súlade s austrálskymi zákonmi, no súhlasila s platbou ako uznaním historického odlesnenia. Spoločnosť pôsobí v Západnej Austrálii od 60. rokov a doteraz tu vyrúbala približne 28 000 hektárov pôvodných jarrahských lesov. Z celkových 5 500 zamestnancov v Austrálii ich približne 4 300 pracuje práve v tomto štáte.
Tlak verejnosti na obmedzenie ťažby silnie. Nedávny návrh na vyrúbanie ďalších 11 500 hektárov vyvolal rekordných 59 000 pripomienok verejnosti. Austrálska vláda preto začala strategické hodnotenie kumulatívnych dopadov súčasných aj budúcich ťažobných aktivít Alcoa až do roku 2045.
Spoločnosť bude môcť počas 18 mesiacov pokračovať v obmedzenej ťažbe na základe výnimky v národnom záujme, aby bola zabezpečená kontinuita dodávok bauxitu. Nad rámec pokuty Alcoa prisľúbila ďalších 4,2 milióna AUD na ekologické kompenzácie.
Z investičného pohľadu predstavuje dohoda krátkodobé finančné zaťaženie, no zároveň prináša regulačnú istotu do budúcnosti. Kľúčovým faktorom bude výsledok strategického preskúmania, ktoré môže zásadne ovplyvniť dlhodobý rozsah ťažby a produkčné kapacity spoločnosti v regióne.
