ZIM (ZIM) vyskočil o viac než 30 % po dohode o prevzatí Hapag-Lloydom za 35 USD na akciu

Akcie ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) v USA vzrástli o viac než 30 % po správach, že nemecký Hapag-Lloyd sa dohodol na prevzatí spoločnosti. Hotovostná ponuka oceňuje ZIM na 35 USD za akciu, čo predstavuje výraznú prémiu voči predchádzajúcej zatváracej cene a okamžite posunulo ocenenie smerom k „deal“ úrovniam. Transakcia však ešte podlieha schváleniu akcionárov aj regulátorov.
Čo bolo oznámené
Hapag-Lloyd sa dohodol na akvizícii ZIM v transakcii približne za 4,2 mld. USD s ponukou 35 USD na akciu v hotovosti. Podľa správ ide o ponuku s výraznou prémiou, čo je pri strategických akvizíciách bežné.
Prečo akcie reagovali tak prudko
Pri oznámení odkúpenia akcie cieľovej firmy často vyskočia smerom k ponukovej cene, no zvyčajne zostanú pod ňou kvôli riziku nedokončenia (schválenia, podmienky, čas). Skok ZIM o viac než 30 % naznačuje, že trh rýchlo precenil akciu podľa nového referenčného bodu – 35 USD.
Čo bude nasledovať: schválenia a štruktúra transakcie
Uzavretie bude závisieť od súhlasu akcionárov ZIM a od regulačných schválení, vrátane izraelského dohľadu vzhľadom na strategický význam spoločnosti. Správy zároveň spomínajú vytvorenie izraelsky orientovanej prepravnej entity v súvislosti s transakciou.
Dnešný pohyb ceny ZIM
V poslednom dostupnom feede sa ZIM obchodoval okolo 29,04 USD, približne +30,8 % za deň, pri výraznom objeme – typický obraz po oznámení prevzatia. Zdroj: xStation5
