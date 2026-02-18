Palo Alto – tržby: Je bezpečnosť teraz lacná?

Palo Alto, kalifornský technologický gigant v oblasti kybernetickej bezpečnosti, zverejnil svoje výsledky po utorkovom zatvorení trhu. Očakávania boli vysoké a zverejnené čísla ich dokonca prekonali. Napriek tomu akcie v after-hours obchodovaní klesajú o viac než 6 %.
- Spoločnosť vykázala EPS 1,03 USD oproti očakávaným 0,94 USD, čo predstavuje približne 20 % medziročný rast.
- Tržby vzrástli na 2,6 mld. USD oproti očakávaným 2,58 mld. USD, čo znamená medziročný nárast o niečo viac než 10 %.
Počas konferenčného hovoru spoločnosť uviedla, že zaznamenáva úspech v rámci iniciatívy „platformizácie“, teda integrácie svojich komplexných riešení kybernetickej bezpečnosti do jednotnej platformy. Zároveň sa rýchlo prispôsobuje klientom, ktorí intenzívne implementujú riešenia založené na AI.
Spoločnosť tiež nedávno oznámila oficiálne dokončenie svojej najvýznamnejšej akvizície – izraelskej spoločnosti CyberArk. Cieľom transakcie je rozšíriť ponuku, najmä o unikátny systém ochrany a overovania identity.
Prečo teda pokles? Spoločnosť musela znížiť výhlaď rastu EPS pre fiškálny rok 2026 z rozpätia 3,8–3,9 USD na 3,65–3,7 USD, čo je pod trhovým konsenzom na úrovni 3,87 USD. Naopak očakávané tržby boli výrazne zvýšené, z približne 10,5 mld. USD na 11,3 mld. USD.
Spoločnosť signalizuje pokračujúci rast a rozvoj, avšak adopcia, vývoj a implementácia najnovších riešení sa ukázali byť nákladnejšie, než sa očakávalo. Akcionári by preto mali počítať s miernym poklesom ziskovosti napriek rastu tržieb.
Analytici popredných investičných bánk zatiaľ optimizmus nestrácajú. Morgan Stanley aj BTIG naďalej vidia v akcii významný rastový potenciál.
PANW.US (D1)
Na vrchole korekcie cena klesla o viac než 30 % z maxím. Úroveň 78,6 % Fibonacciho retracementu poskytla krátkodobú podporu, avšak po otvorení trhu dňa 18.02.2026 bude cena pravdepodobne opätovne testovať oblasť 150 USD. Obrana tejto úrovne bude kľúčová pre obnovenie uptrendu. Medvedím faktorom je prekrižovanie EMA 100 a EMA 200. Ak sa však cenu podarí rýchlo vrátiť smerom k oblasti 50 % Fibonacciho retracementu, môže byť možný ďalší rastový pohyb, podobne ako na konci roka 2022.
Zdroj: xStation5
