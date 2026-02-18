Glencore si v Kongu zabezpečuje pôdu pre rast: Produkcia medi má vzrásť až na 300 tisíc ton ročne

- Glencore si v Kongu zabezpečil dlhodobý prenájom ťažobných pozemkov pre baňu KCC.
- Produkcia medi má vzrásť zo 190 000 ton až na 300 000 ton ročne.
- Životnosť bane sa predĺži do polovice 40. rokov.
- Rastúce ceny medi a energetická transformácia zvyšujú strategický význam konžských baní.
Glencore Plc uzavrela dohodu so štátnou ťažobnou spoločnosťou Gécamines v Demokratickej republike Kongo, ktorá má zásadne podporiť produkciu v bani Kamoto Copper Company (KCC).
Na základe novej dohody získa KCC dlhodobý prenájom ťažobných licencií a pozemkov, čo umožní rozšírenie kapacít na ukladanie odpadovej hlušiny a ťažobných zvyškov. Obmedzená kapacita týchto zariadení doteraz brzdila ďalší rast produkcie.
Podľa vyjadrenia prevádzkového riaditeľa Glencore pre Afriku Marka Davisa má dohoda „odblokovať plný potenciál KCC“. Vďaka rozšíreniu aktivít v ťažobnom centre Kolwezi by mala ročná produkcia medi postupne vzrásť až na 300 000 ton ročne. Zároveň sa očakáva predĺženie životnosti bane minimálne do polovice 40. rokov tohto storočia.
Glencore vlastní v KCC 70 % podiel. V minulom roku baňa vyťažila približne 190 000 ton medi, čo znamená, že dosiahnutie cieľovej kapacity by predstavovalo zvýšenie produkcie o viac než 50 %.
Dohoda prichádza v čase, keď ceny medi dosahujú historické maximá a ťažobné spoločnosti sa snažia posilniť svoje postavenie v tomto strategickom kove. Rastúci dopyt súvisí najmä s elektrifikáciou, rozvojom obnoviteľných zdrojov a celkovou energetickou transformáciou. Meď je kľúčová pre výrobu elektromobilov, batérií aj prenosových sietí.
Je dôležité spomenúť, že Gécamines si ponechá práva na prípadnú ťažbu medi a kobaltu z novo prenajatých pozemkov. Nová dohoda tak predstavuje kompromis oproti pôvodnému plánu z roku 2019, keď mala Glencore ťažobné tituly odkúpiť za 250 miliónov USD – tento obchod však nebol nikdy dokončený.
Glencore v Kongu zároveň kontroluje aj druhú významnú meďno-kobaltovú baňu Mutanda Mining. Investičná spoločnosť Orion CMC, podporovaná americkou štátnou inštitúciou US International Development Finance Corp., nedávno oznámila predbežnú dohodu o vstupe do menšinových podielov v oboch aktívach. To potvrdzuje rastúci geopolitický aj investičný význam konžských ložísk.
Graf GLEN.UK (D1)
Akcie spoločnosti Glencore Plc sa obchodujú v blízkosti úrovne 4,97 GBP a pohybujú sa tesne pod lokálnou rezistenciou okolo 5,16 GBP. Cena sa drží nad EMA 50 (4,57 GBP) aj nad SMA 100 (4,03 GBP), pričom oba priemery majú rastúci sklon. To potvrdzuje strednodobé býčie nastavenie trhu. EMA 50 aktuálne funguje ako dynamická podpora, zatiaľ čo SMA 100 predstavuje silnejší technický základ v prípade hlbšej korekcie. Z technického pohľadu je kľúčové sledovať oblasť 5,16 GBP, kde sa nachádza aktuálna rezistencia. Jej prerazenie by mohlo otvoriť priestor na ďalší posun smerom k 5,40–5,60 GBP. Naopak, pri neúspešnom pokuse o prerazenie možno očakávať návrat k podpore okolo 4,57 GBP (EMA 50), prípadne hlbšie k 4,30 GBP, kde sa nachádza predchádzajúce konsolidačné pásmo.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.