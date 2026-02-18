Carrefour prepisuje stratégiu

- Tržby vo Francúzsku zaostali za očakávaniami trhu (0,4 % vs. 0,7 %).
- Carrefour sa viac zameria na Francúzsko, Španielsko a Brazíliu.
- Cieľom je dosiahnuť maržu 3,5 % a úspory 1 mld. EUR ročne do roku 2030.
- Spoločnosť vyplatí riadnu aj mimoriadnu dividendu, podmienenú predajom rumunskej divízie.
- Tržby vo Francúzsku zaostali za očakávaniami trhu (0,4 % vs. 0,7 %).
- Carrefour sa viac zameria na Francúzsko, Španielsko a Brazíliu.
- Cieľom je dosiahnuť maržu 3,5 % a úspory 1 mld. EUR ročne do roku 2030.
- Spoločnosť vyplatí riadnu aj mimoriadnu dividendu, podmienenú predajom rumunskej divízie.
Akcie francúzskeho maloobchodného reťazca Carrefour SA oslabili po tom, čo spoločnosť oznámila slabšie než očakávané tržby na domácom trhu a predstavila ďalšie obmedzenie svojej medzinárodnej prítomnosti.
Porovnateľné tržby vo Francúzsku (bez pohonných hmôt a kalendárnych vplyvov) vzrástli vo štvrtom štvrťroku len o 0,4 %, zatiaľ čo analytici očakávali rast o 0,7 %. Sklamaním bol aj opakujúci sa prevádzkový zisk, ktorý nedosiahol trhové odhady. Akcie počas ranného obchodovania v Paríži klesli takmer o 5 %, časť strát však neskôr zmazali. Za posledných 12 mesiacov titul napriek tomu zostáva približne o 12 % vyššie.
Spoločnosť zároveň predstavila novú stratégiu, ktorá sa zameriava na kľúčové trhy – Francúzsko, Španielsko a Brazíliu. Ide už o tretí strategický plán od nástupu generálneho riaditeľa Alexandra Bomparda pred takmer desiatimi rokmi. Cieľom je zvýšiť tvorbu hotovosti a zlepšiť ziskovosť v prostredí silnej konkurencie a cenového tlaku.
Carrefour si stanovil ambiciózny cieľ dosiahnuť do roku 2030 prevádzkovú maržu 3,5 %. Súčasťou plánu je aj pokračujúci program znižovania nákladov, ktorý má do konca dekády priniesť úspory vo výške 1 mld. EUR ročne. Manažment zároveň cieli na medziročný rast zisku na akciu v hornej časti jednociferného pásma. Podľa analytikov však pôjde o náročnú úlohu, najmä vzhľadom na štrukturálne zložitý francúzsky trh.
Spoločnosť tiež oznámila mimoriadnu dividendu vo výške 0,21 EUR na akciu, podmienenú predajom rumunskej divízie, popri riadnej dividende vo výške 0,97 EUR na akciu.
Z investičného pohľadu sa Carrefour snaží zjednodušiť svoje portfólio a sústrediť sa na najvýnosnejšie regióny. Úspech novej stratégie však bude závisieť od schopnosti zvýšiť marže v prostredí nízkeho rastu a silného konkurenčného tlaku.
Graf CA.FR (D1)
Akcie spoločnosti Carrefour SA sa obchodujú okolo úrovne 14,66 EUR a po nedávnom raste vstúpili do fázy korekcie. Cena sa stiahla z lokálnych maxím pri 15,50 EUR a aktuálne testuje oblasť krátkodobej podpory. Akcie sa držia nad EMA 50 (14,29 EUR) aj nad SMA 100 (13,69 EUR), pričom oba kĺzavé priemery majú rastúci sklon. RSI sa pohybuje na úrovni 53,8, teda v neutrálnom pásme s mierne pozitívnym nádychom. Z technického pohľadu je teraz kľúčová oblasť okolo 14,30 EUR, kde sa nachádza EMA 50 a zároveň predchádzajúce konsolidačné pásmo. Udržanie nad touto úrovňou by mohlo otvoriť priestor na opätovný rast smerom k rezistencii na 15,50 EUR. Naopak prerazenie pod 14,30 EUR by mohlo vyvolať hlbšiu korekciu smerom k 13,70 EUR (SMA 100).
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Akcie GRAIL sa prepadli po výsledkoch NHS-Galleri: primárny cieľ splnený nebol
OpenAI vraj pripravuje AI zariadenia: smart reproduktor s kamerou, smart okuliare a smart lampu
Nvidia siaha na „domáce ihrisko“ Intelu a AMD: CPU pre dátové centrá a ďalší krok k Windows notebookom
Tesla a Autopilot: americký sud potvrdil verdikt 243 miliónov USD po smrteľnej nehode z roku 2019
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.