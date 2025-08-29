Alibaba boduje v AI, ale cenová vojna v doručovaní potravín zráža zisky

Spoločnosť Alibaba Group zverejnila výsledky za druhý štvrťrok, ktoré ukazujú silný rast v oblasti umelej inteligencie, ale zároveň pokles prevádzkového zisku o 3 % na 35 miliárd jüanov (4,9 miliardy USD). Celkové tržby vzrástli len o 2 % na 247,7 miliardy jüanov, čo zaostalo za očakávaniami analytikov.
Ťahúňom zostáva cloudová divízia, ktorej tržby medziročne vzrástli o 26 %, pričom produkty napojené na umelú inteligenciu vykázali trojciferný rast. Tento výkon však nedokázal úplne kompenzovať negatívne dopady cenovej vojny v čínskom e-commerce, ktorá sa najviac prejavila v segmente doručovania potravín, kde Alibaba súťaží s JD.com a Meituanom.
Tvrdé zľavové boje, ktoré odštartoval JD.com v roku 2025, tlačia konkurentov do stratových kampaní a znižujú marže naprieč trhom. Meituan nedávno varoval pred výraznými stratami a akcie všetkých troch firiem zareagovali prepadom o 27 miliárd USD. Regulátori už medzičasom zasiahli a firmy sa zaviazali k ukončeniu „neusporiadanej súťaže.“
Napriek tlaku na domácom trhu zostáva Alibaba v očiach investorov silnou technologickou stávkou. Firma masívne investuje do vývoja veľkých jazykových modelov a agentných AI služieb, ktoré majú konkurovať nielen OpenAI, ale aj čínskym rivalom ako Baidu či Tencent. V auguste tiež aktualizovala svoj open-source model na generovanie videí, čo je súčasťou širšej AI ofenzívy.
Dôležitým pilierom rastu zostáva medzinárodný e-commerce, vrátane platforiem ako Lazada či AliExpress. Práve táto diverzifikácia pomohla akciám Alibaby tento rok prekonať výkonnosť domácich konkurentov.
Výhľad zostáva zmiešaný – zatiaľ čo AI posilňuje rastový potenciál firmy, tlak na ziskovosť zostáva silný, a to ako kvôli cenovej vojne, tak aj kvôli nutnosti vysokých investícií do technológií.
Graf AHLA.DE (D1)
Akcie spoločnosti Adler Group sa aktuálne obchodujú na úrovni 105,00 EUR, čo predstavuje prieraz nad kľúčové technické úrovne. Cena sa teraz nachádza nad oboma hlavnými kĺzavými priemermi – SMA 100 na hodnote 102,26 EUR a EMA 50 na úrovni 102,53 EUR. RSI sa nachádza na hodnote 53,9, teda v neutrálnej zóne, čo naznačuje, že trh má priestor na ďalší rast bez známok prekúpenosti. MACD línia sa nachádza nad signálnou líniou, a aj keď je rozdiel zatiaľ mierny, podporuje to pozitívne momentum. Po dlhšom období bočnej konsolidácie medzi 95–105 EUR môže súčasný prieraz predstavovať začiatok nového rastového impulzu. Ak sa cena udrží nad kĺzavými priemermi, cieľom môže byť návrat k predchádzajúcim úrovniam rezistencie v oblasti 108–113 EUR. Naopak, podpora sa teraz nachádza okolo 102 EUR, kde sa zbiehajú EMA 50 a SMA 100 – jej prelomenie by mohlo znamenať návrat k nižším cenovým hladinám.
Zdroj: xStation5
