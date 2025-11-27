Alibaba vstupuje na trh s inteligentnými AI okuliarmi

- Alibaba vstupuje na trh inteligentných okuliarov a prepája modely Quark S1 a G1 priamo s vlastným AI ekosystémom Qwen.
Alibaba vstupuje na trh inteligentných okuliarov s ambíciou prepojiť vlastný AI ekosystém priamo s každodenným životom používateľov. Nové modely Quark S1 a Quark G1 stoja na platforme Qwen AI a majú ukázať, že Alibaba nechce zostať len pri softvéri, ale mieri aj do spotrebného hardvéru.
Alibaba vstupuje na trh inteligentných okuliarov s AI
Alibaba Group spustila v Číne predaj svojich prvých inteligentných okuliarov Quark S1 postavených na modeloch Qwen AI, čo je relatívne zriedkavý vstup firmy do spotrebnej elektroniky. Quark S1 majú priesvitné displeje, ktoré premietajú informácie do zorného poľa, kamery, kostné mikrofóny a vymeniteľné batérie s výdržou až 24 hodín. Cielia na podobnú úlohu, akú na Západe plnia inteligentné okuliare od firmy Meta. Popri nich Alibaba ponúkne aj lacnejší model Quark G1 bez micro OLED displejov, oba používajú platformu Snapdragon AR1 od Qualcommu.
Quark S1 ako predĺžená ruka ekosystému Alibaba
Nové okuliare zapadajú do premeny Alibaby na AI first firmu. Spoločnosť nedávno zjednotila svoje spotrebiteľské AI služby do aplikácie Qwen, ktorá rýchlo získala viac ako 10 miliónov používateľov, a AI funkcie zapojila aj do prehliadača Quark. Pri okuliaroch S1 využíva Alibaba svoj ekosystém naplno. Používatelia majú prístup k marketplace Taobao, cestovnej platforme Fliggy aj platbám cez Alipay, dopĺňa ich hudba z NetEase Cloud Music a QQ Music. S1 sú v predaji na Tmall, JD.com, Douyin a v stovkách kamenných predajní v 82 mestách, medzinárodné verzie majú prísť budúci rok okrem iného cez AliExpress.
Rastúci trh inteligentných okuliarov v Číne
Alibaba vstupuje na trh, ktorý v Číne rýchlo rastie. Podľa IDC sa za posledných 12 mesiacov do septembra predalo približne 1,6 milióna inteligentných okuliarov, pričom Xiaomi drží zhruba tretinu. Po započítaní modelov so vstavanými displejmi sa trh dostáva nad 2 milióny kusov. Popri veľkých hráčoch tu pôsobia aj menšie firmy zamerané na inteligentné doplnky ku klasickým okuliarom. Analytici očakávajú, že vstup Alibaby prinesie trhu silnejšiu konkurenciu a urýchli vývoj smerom k hlbšiemu využitiu AI v každodennom používaní inteligentných okuliarov.
