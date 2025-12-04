Alphabet sa pripravuje vstúpiť na trh AI čipov – TPU môžu mať hodnotu až 900 miliárd USD

-
AI čipy TPUs od Googlu by mohli dosiahnuť hodnotu až 900 miliárd USD, ak sa stane z ich predaja samostatný biznis.
-
TPUs sú navrhnuté priamo pre AI výpočty — ponúkajú vysokú efektivitu a nižšie náklady než GPU.
-
Alphabet rokuje s veľkými firmami (napr. Meta) o tom, že od roku 2027 nasadia TPUs vo vlastných dátových centrách — to by znamenalo výrazný posun v trhu.
-
Masívna adopcia TPU by mohla oslabiť dominanciu Nvidie a spraviť z Googlu významného hráča na trhu čipov pro AI.
-
Spoločnosť Alphabet, matka Googlu, zvažuje sprístupnenie svojich AI čipov typu TPU (Tensor Processing Units) externým klientom. Ak sa tak stane, podľa analytikov môže ísť o nový segment s potenciálnou hodnotou až 900 miliárd USD. Alphabet by tým vstúpil do oblasti, ktorú doteraz ovládala Nvidia.
Čo sú TPU a prečo sú dôležité
TPU sú čipy navrhnuté špeciálne pre umelú inteligenciu – najmä pre tréning a nasadenie veľkých jazykových modelov. Sú efektívnejšie a energeticky menej náročné ako GPU.
Doteraz boli TPU využívané najmä interne – v rámci Google Cloudu a vývoja vlastných AI nástrojov. V súčasnosti sa však hovorí o ich možnej dostupnosti pre externých zákazníkov, ako napríklad Meta alebo veľké cloudové spoločnosti.
Trhový potenciál a investičné vyhliadky
Podľa analytickej firmy D.A. Davidson by mohli TPU a súvisiace výskumné aktivity (napr. DeepMind) dosiahnuť hodnotu 900 miliárd USD, ak by ich Alphabet oddelil ako samostatnú divíziu alebo masívne rozšíril.
Meta už rokuje o možnom využití TPU vo svojich dátových centrách od roku 2027.
Riziká a výzvy
Alphabet bude musieť zvládnuť komerčné rozšírenie, výrobu a podporu, aby TPU mohli konkurovať zavedeným riešeniam ako sú Nvidia GPU. TPU sú optimalizované na konkrétne typy výpočtov, a teda nemusia pokryť všetky potreby trhu.
Rizikom sú aj vysoké náklady na AI infraštruktúru a možná nasýtenosť trhu v prípade spomalenia dopytu.
