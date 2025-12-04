US OPEN: Wall Street vstupuje do obdobia „čakania a vyčkávania“

- Trh zostáva nečinný, očakáva rozhodnutie o úrokových sadzbách alebo nové správy
Americký trh počas štvrtkovej seansy vstupuje do stavu očakávania, keďže budúci týždeň trh očakáva rozhodnutie Fedu o úrovni úrokových sadzieb. Trh momentálne počíta so znížením sadzieb o 25 bázických bodov s pravdepodobnosťou okolo 90 %. Pohyby hlavných indexov na začiatku obchodovania v USA zostávajú minimálne, pričom futures na hlavné indexy obmedzujú zmeny cien na maximálne 0,1 %.
Makroekonomické údaje:
Investori dnes získali týždenné údaje o počte žiadostí o podporu v nezamestnanosti. Zverejnený údaj prekonal očakávania, keď dosiahol 191 tis. oproti predpokladaným 219 tis., čo predstavuje ďalší po sebe idúci pokles – najnižšiu úroveň od začiatku minulého roka. Silný trh práce vytvára tlak na indexy a podporuje dolár, keďže znižuje tlak na Fed, aby pristúpil k znižovaniu sadzieb.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Na grafe možno pozorovať formáciu RGR (hlava a ramená). Aj keď rastová dynamika zostáva smerom nahor, jej sila zreteľne slabne. Momentálne sa kupujúci zastavili na úrovni FIBO 23,6 poslednej rastovej vlny. Na udržanie rastu bude potrebné túto bariéru čo najskôr prekonať. Ak dôjde k poklesu, otvorí sa priestor k úrovniam okolo 24 500 bodov a možnej realizácii formácie zmeny trendu.
Firemné správy:
-
Snowflake (SNOW.US) – Jeden z hlavných hráčov v oblasti cloudových služieb stráca viac než 8 % po zverejnení výsledkov. Spoločnosť zverejnila výhľad s poklesom marží a rastu tržieb.
-
Toast (TOST.US) – Akcie rastú o viac ako 2 % po pozitívnom odporúčaní od investičnej banky.
-
Stellantis (STLA.US) – Prezident USA ustúpil od predchádzajúcich prísľubov o liberalizácii emisných a palivových regulácií, čo by znevýhodnilo európske autá. Akcie skupiny rastú o viac než 3 %.
-
Micron (MU.US) – Výrobca pamätí RAM a iných komponentov oznámil odchod zo spotrebiteľského trhu v tomto segmente, aby sa zameral na firemných klientov a AI.
-
Meta (META.US) – Spoločnosť sa opäť ocitla v centre pozornosti európskych regulátorov pre pochybnosti o zákonnosti niektorých AI funkcií. Zároveň generálny riaditeľ oznámil obmedzenie angažovanosti v projekte „Metaverse“, čo investori prijali s výraznou úľavou. Akcie rastú o viac ako 5 %.
-
Symbotic (SYM.US) – Spoločnosť stráca takmer 15 % po negatívnom odporúčaní od investičnej banky.
-
Philips (PHG.US) – Akcie klesajú až o 8 %, keď investičná banka upozornila na problémy firmy spôsobené clami a slabým rastom v Číne.
