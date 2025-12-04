Meta plánuje výrazné škrty v metaverse rozpočte – prioritu dostáva umelá inteligencia

-
Meta chce v roku 2026 znížiť výdavky na metaverse o približne 30 %.
-
Opatrenia sa dotknú divízie Reality Labs a môžu viesť k prepúšťaniu.
-
Spoločnosť presúva pozornosť aj zdroje smerom k AI technológiám.
-
Rozhodnutie je dôsledkom neuspokojivých výnosov a zmeny trhových priorít.
-
Spoločnosť Meta pod vedením Marka Zuckerberga plánuje znížiť rozpočet na metaverse až o 30 % v priebehu roka 2026. Tento krok signalizuje strategický obrat – spoločnosť sa chce viac sústrediť na AI, zatiaľ čo výdavky na virtuálnu a rozšírenú realitu sa budú znižovať.
Kde dôjde k škrtom a koho sa to dotkne
Škrty majú zasiahnuť hlavne divíziu Reality Labs, ktorá zastrešuje zariadenia ako Meta Quest a platformy ako Horizon Worlds. Uvažuje sa aj o prepúšťaní zamestnancov, pričom presuny do AI tímov sa už začínajú.
Dôvod obratu
Investície do metaverse sa ukázali ako nákladné a málo výnosné. V čase, keď je AI na vzostupe a ponúka komerčne atraktívnejší výhľad, sa Meta rozhodla zmeniť kurz.
Dôsledky pre trh
Pre investorov ide o logický krok smerom k ziskovosti. Pre celý sektor VR/AR však ide o varovanie, že aj veľkí hráči sú pripravení obmedziť financovanie, ak výnosy neprídu.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.