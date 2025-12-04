Hovnanian Enterprises hlási stratu vo 4. štvrťroku – vyššie náklady a slabšie marže znižujú ziskovosť

-
Hovnanian Enterprises zaznamenal vo 4. štvrťroku 2025 stratu 667 000 USD, oproti zisku 94,3 milióna USD v minulom roku.
-
Hrubá marža z výstavby domov klesla z 18 % na 10,7 %, čo poukazuje na rast nákladov a slabšiu ziskovosť.
-
Tržby sa znížili na 817,9 milióna USD, počet kontraktov klesol o 10,8 %.
-
Na Q1 2026 spoločnosť predpovedá tržby 550–650 miliónov USD a maržu 13–14 %, čo má viesť k stabilizácii výsledkov.
-
Hovnanian Enterprises zaznamenal vo 4. štvrťroku 2025 stratu 667 000 USD, oproti zisku 94,3 milióna USD v minulom roku.
-
Hrubá marža z výstavby domov klesla z 18 % na 10,7 %, čo poukazuje na rast nákladov a slabšiu ziskovosť.
-
Tržby sa znížili na 817,9 milióna USD, počet kontraktov klesol o 10,8 %.
-
Na Q1 2026 spoločnosť predpovedá tržby 550–650 miliónov USD a maržu 13–14 %, čo má viesť k stabilizácii výsledkov.
Americký developer Hovnanian Enterprises vykázal za štvrtý kvartál fiškálneho roka 2025 čistú stratu 667 000 USD, čo je prudký prepad oproti zisku 94,3 milióna USD v rovnakom období minulého roka. Spoločnosť čelila rastúcim nákladom, poklesu marží a slabšiemu predaju nehnuteľností.
Finančné výsledky
Hrubá marža z výstavby domov po zohľadnení úrokových nákladov a nákladov na pozemky klesla na 10,7 %, pričom pred rokom dosahovala 18 %.
Jednorazové straty vo výške 52,9 milióna USD boli spôsobené predčasným splatením dlhu a odpisom pozemkov. Prevádzkové náklady vzrástli z 87,7 milióna USD na 91,5 milióna USD.
Predajné údaje
Celkové tržby klesli na 817,9 milióna USD oproti 979,6 milióna USD minulý rok.
Počet predaných domov sa medziročne znížil o 10,8 % na 1 209 jednotiek. Priemerný počet kontraktov na jednu komunitu klesol z 10,4 na 8,6, čo predstavuje pokles o 17,3 %.
Výhľad
Na prvý štvrťrok nového fiškálneho roka očakáva Hovnanian tržby v rozmedzí 550–650 miliónov USD, hrubú maržu 13–14 % a upravený zisk pred zdanením 10–20 miliónov USD. Očakávané EBITDA sa pohybuje medzi 35–45 miliónmi USD.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Švajčiarsko zvažuje zmiernenie kapitálových pravidiel pre UBS
KKR investuje miliardy do dátových centier Compass podporovaných Brookfieldom
Bank of America otvára dvere kryptomenám aj menším investorom
Netflix kupuje Warner Bros – Čo to znamená pre streamovací sektor a finančné trhy?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.