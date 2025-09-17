Amazon automatizuje tvorbu reklám: nový AI „kreatívny partner“ pre malé a stredné spoločnosti

Amazon uvádza nový nástroj poháňaný umelou inteligenciou, ktorý má uľahčiť proces vytvárania reklamných kampaní — najmä pre malé a stredné podniky (SMB). Tento asistent je súčasťou platformy Creative Studio a integrovaný do Ad Console, a bude dostupný pre oprávnených inzerentov bez ďalších poplatkov.
Hlavné funkcie a spôsob použitia
Užívatelia môžu:
-
Využiť údaje od Amazonu na výskum publika a produktov.
-
Spoločne brainstormovať tagline, storyboard, vytvárať grafiku, videá, scenáre a voice-over.
-
Prispôsobiť vizuály (pozadie, štýl, tón hlasu) a hudbu z komerčného katalógu Amazonu.
-
Spustiť reklamy naprieč kanálmi Amazonu (výpisy produktov, značkové stránok, video / sponzorované reklamy) a cez partnerské platformy.
Obsah vytvorený týmto nástrojom bude podliehať moderácii a bude opatrený vodotlačou. Inzerenti majú posledné slovo pred finálnym schválením.
Prečo to Amazon robí
Cieľom je pomôcť firmám, ktoré nemajú veľký reklamný rozpočet alebo vlastné kreatívne tímy, umožniť vytvárať reklamy rýchlejšie, lacnejšie a s menším úsilím. SMB sú pre Amazon kľúčoví predajcovia a zákazníci.
Reklamné príjmy Amazonu rástli ~22 % medziročne, na 15,7 miliardy USD za posledné štvrťročie.
Firmy ako Meta a Google taktiež investujú do AI riešení pre kreatívu reklám – trend, ktorý mení pravidlá digitálnej reklamy.
Riziká a výzvy
-
Udržať kvalitu kreatívy a jedinečnosť, keď nástroje generujú výstupy do veľkej miery automaticky.
-
Riziko, že reklamy budú pôsobiť podobne či jednotvárne, čo môže viesť k zníženiu pozornosti spotrebiteľov.
-
Značky sa musia uistiť, že nástroj ponúka dostatočnú mieru prispôsobenia tak, aby zachovali svoj hlas a identitu.
-
Otázky ochrany údajov, transparentnosti modelov a zodpovednosti za obsah.
-
Dopad na reklamnú agentúrnu scénu: agentúry môžu tvárou v tvár tomuto trendu čeliť novým výzvam.
Na čo sa zamerať ďalej
-
Miera prijatia tohto asistenta medzi malými a strednými firmami; ako rýchlo budú tieto nástroje integrované do ich marketingu.
-
Výkonnostné porovnania: aký bude výkon AI-vytvorených kampaní voči tradičným kampaniam (CTR, ROAS, atď.).
-
Rozšírenie mimo USA – či sa nástroj sprístupní aj globálne, v rôznych regiónoch a jazykoch.
-
Ako na to reaguje konkurencia: Google, Meta a ďalšie spoločnosti určite budú prerábať svoje vlastné kreatívne nástroje.
