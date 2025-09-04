Amazon dokončil akvizíciu Axio: priame pôžičky zákazníkom v Indii

Amazon oficiálne ukončil akvizíciu indickej fintech spoločnosti Axio, čím si zabezpečil priamy prístup na trh spotrebiteľských a podnikateľských úverov v Indii. Transakciu schválila Indická centrálna banka (RBI) v júni 2025, pričom dohoda bola pôvodne oznámená v decembri 2024.
Spoločnosť Axio, sídliaca v meste Bengaluru, funguje ako nebanková finančná spoločnosť (NBFC) už 12 rokov. Zameriava sa na digitálne pôžičky a spotrebiteľské financovanie. V čase akvizície spravovala úverové portfólio v hodnote približne 22 miliárd indických rupií (asi 251 miliónov USD).
Získaním Axio získal Amazon licenciu NBFC, ktorá mu umožňuje poskytovať úvery priamo – bez sprostredkovateľských bánk. Ide o strategickú výhodu, vďaka ktorej môže Amazon rozšíriť ponuku finančných služieb na svojej platforme aj mimo nej. Axio bude naďalej pôsobiť ako nezávislá dcérska spoločnosť v rámci skupiny Amazon.
Spolupráca medzi Amazonom a Axio trvá už viac než šesť rokov, a to najmä v oblasti riešení typu Kúp teraz, zaplať neskôr. Nová integrácia umožní Amazonu osloviť širší okruh zákazníkov a poskytnúť im dostupnejšie financovanie.
Viceprezident Amazonu pre rozvíjajúce sa trhy, Mahendra Nerurkar, uviedol, že cieľom je zabezpečiť zodpovedné financovanie pre milióny Indov, ktorí dnes takúto možnosť nemajú. Len jeden zo šiestich obyvateľov Indie má podľa údajov prístup k financovaniu priamo pri pokladni.
Hodnota transakcie sa pohybovala okolo 200 miliónov USD v hotovosti, čo z nej robí jednu z najväčších akvizícií Amazonu v indickom fintech sektore. Investori Axio z firmy vystúpili, ale spoluzakladatelia Sashank Rishyasringa a Gaurav Hinduja zostávajú vo výkonnom vedení.
