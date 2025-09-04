EURUSD kolíše počas vypočúvania Trumpovho kandidáta do Fedu ↕️

Mena EUR/USD zažíva výraznú volatilitu počas vypočúvania pred bankovým výborom Senátu, kde sa prerokúva kandidát Donalda Trumpa na člena Rady guvernérov Fedu, Stephen Miran. Vypočúvanie, ktoré prebieha už viac než dve hodiny, je posledným krokom pred hlasovaním o Miranovej nominácii.
Ústrednou témou vypočúvania je nezávislosť Fedu, ktorá je spochybňovaná pre tlak Donalda Trumpa na americkú centrálnu banku. Najostrejšia kritika zaznela od demokratickej senátorky Elizabeth Warren, ktorá uviedla, že je naivné či dokonca nebezpečné myslieť si, že možno tak jednoducho prejsť z vysoko politickej funkcie do apolitickej roly. Miran je v súčasnosti hlavným ekonomickým poradcom Trumpa, funkcie, ktorej by sa v prípade potvrdenia do Fedu vzdal.
Miran vyhlásil, že zachovanie nezávislosti Fedu je mimoriadne dôležité, zároveň sa však úzko prihlásil k Trumpovej agende, keď obhajoval clá aj imigračnú politiku. Podľa Mirana neexistuje žiadny dôkaz, že clá zaťažujú malé podniky, a prísnejšia kontrola hraníc by mala mať dezinflačný dopad na ekonomiku. Dodal tiež, že „prezident uviedol niekoľko vynikajúcich bodov ohľadom menovej politiky, ale Fed musí zostať nezávislý.“
Zdroj: xStation5
