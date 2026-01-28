Amazon prepustí 16 000 zamestnancov v rámci reorganizácie

-
Amazon oznámil prepúšťanie približne 16 000 korporátnych zamestnancov v rámci ďalšej vlny redukcií pracovných miest, ktorá nadväzuje na októbrových 14 000 prepustených pracovníkov.
-
Spoločnosť uvádza, že cieľom je zjednodušiť organizačnú štruktúru, odstrániť byrokraciu a zvýšiť efektivitu, pričom chce aj naďalej investovať do dôležitých oblastí ako cloudové služby a umelá inteligencia.
-
Postihnutým zamestnancom bude poskytnuté 90‑denné obdobie na hľadanie interne v spoločnosti, prístup k podpore pri hľadaní práce, odstupné a ďalšie benefity podľa miestnych pravidiel.
-
Amazon oznámil prepúšťanie približne 16 000 korporátnych zamestnancov v rámci ďalšej vlny redukcií pracovných miest, ktorá nadväzuje na októbrových 14 000 prepustených pracovníkov.
-
Spoločnosť uvádza, že cieľom je zjednodušiť organizačnú štruktúru, odstrániť byrokraciu a zvýšiť efektivitu, pričom chce aj naďalej investovať do dôležitých oblastí ako cloudové služby a umelá inteligencia.
-
Postihnutým zamestnancom bude poskytnuté 90‑denné obdobie na hľadanie interne v spoločnosti, prístup k podpore pri hľadaní práce, odstupné a ďalšie benefity podľa miestnych pravidiel.
Spoločnosť Amazon oznámila ďalšie prepúšťanie približne 16 000 korporátnych zamestnancov na celom svete, ktoré je súčasťou snahy o zjednodušenie štruktúr a zvýšenie efektivity. Tento krok nasleduje po októbrovom znížení počtu zamestnancov o 14 000 pracovných miest, čím sa celkový počet prepustených zvýšil na 30 000 pozícií.
Dôvody: menej byrokracie, viac zodpovednosti
Viceprezidentka Beth Galetti v internom oznámení uviedla, že cieľom je znížiť počet hierarchických vrstiev a podporiť samostatnosť tímov. Dotknutí zamestnanci dostanú 90 dní na hľadanie internej pozície, spolu s odstupným a ďalšími benefitmi v súlade s miestnymi zákonmi.
Amazon zdôrazňuje, že nejde o reakciu na finančné problémy, ale o dlhodobú optimalizáciu procesov a prípravu na širšie nasadenie umelých inteligencií a automatizácie vo firemných štruktúrach.
Dotknuté oddelenia a oblasti
Prepúšťanie sa dotkne zamestnancov v oddeleniach ako Amazon Web Services (AWS), Prime Video, ľudské zdroje, analytika či interné prevádzky. Pracovníkov v logistike a skladoch sa prepúšťanie zatiaľ výrazne nedotkne.
Spoločnosť tvrdí, že redukcie nie sú priamym dôsledkom nahrádzania zamestnancov AI technológiami, ale súvisia so zmenou kultúry a štruktúry.
Chybný e-mail spustil zmätok
Časť zamestnancov sa o zmenách dozvedela prostredníctvom omylom odoslaného e-mailu, ktorý vyvolal neistotu, najmä v tímoch AWS. Následne Amazon vydal oficiálne stanovisko.
Firma ponúka prepusteným prístup k interným ponukám, pomoc pri hľadaní nového zamestnania a nárok na kompenzácie podľa lokálnych pravidiel.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Trhové zhrnutie: Európske indexy prekonávajú americké akcie pred otvorením Wall Street 📉
Rekordné štvrťroky Applu: iPhone, služby a ‚neviditeľná‘ AI. Je návrat na trón blízko?
Denné zhrnutie: Wall Street a drahé kovy sa pokúšajú o odraz 📈Microsoft klesá o 12 %
Akcie Applu klesajú pred výsledkami 📉Podrží spoločnosť iPhone?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.