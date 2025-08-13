Amazon pritvrdzuje konkurenciu doručovaním čerstvých potravín v ten istý deň

Amazon zásadne rozšíril svoje služby doručovania potravín – čerstvé potraviny sú teraz dostupné na viac než 1 000 miestach po celých USA. Do konca roka plánuje pokryť až 2 300 lokalít. Tento krok zvyšuje konkurenciu voči hráčom ako Instacart alebo Walmart+ a podčiarkuje investície do rýchlej a všestrannej logistiky.
Rozšírenie doručenia a pokrytie
Služba už funguje v lokalitách ako Phoenix, Raleigh a Tampa. Do konca roku 2025 sa má rozšíriť do 2 300 oblastí. Zákazníci môžu kombinovať nákup potravín s iným tovarom, ako sú elektronika či oblečenie, a získať všetko jednou zásielkou.
Cenová politika a výhody pre členov
Členovia Prime majú doručenie zdarma pri objednávkach nad 25 USD, pri nižších objednávkach je poplatok 2,99 USD. Nečlenovia Prime môžu využiť službu za jednotný poplatok 12,99 USD.
Strategické investície a rozšírenie na vidiek
Amazon investuje 4 miliardy USD do rozšírenia pokrytia do viac než 4 000 vidieckych komunít v USA do roku 2025. Do roku 2026 plánuje ztrojnásobiť svoju infraštruktúru a obslúžiť až 13 000 PSČ, čím vytvorí viac než 100 000 pracovných miest.
Trhový dopad a konkurencia
Po ohlásení zaznamenali akcie Instacartu pokles o 12 %, Walmartu o 2 % a Krogeru o 5 %. Akcie Amazonu stúpli približne o 1 %, čo naznačuje dôveru investorov. Podľa analytikov zníženie minimálnej objednávky na 25 USD ohrozuje konkurenčné výhody Instacartu.
Logistika a nákupné správanie
Amazon využíva šesťstupňovú kontrolu kvality, izolačné a recyklovateľné obaly a umelú inteligenciu na predikciu dopytu. Medzi najpredávanejšie položky patria jahody, banány, Honeycrisp jablká, limetky a avokádo. Doterajšie údaje ukazujú, že zákazníci tejto služby nakupujú dvakrát častejšie.
