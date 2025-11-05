- Amazon žaluje Perplexity AI pre tajný prístup AI agenta Comet k účtom zákazníkov.
- Amazon žaluje Perplexity AI pre tajný prístup AI agenta Comet k účtom zákazníkov.
- Obvinenia zahŕňajú maskovanie automatizovanej aktivity a bezpečnostné riziká.
- Perplexity odmieta vinu a označuje žalobu za snahu potlačiť inovácie a konkurenciu.
- Spor otvára širšie otázky regulácie autonómnych AI nástrojov v online prostredí.
Americký technologický gigant Amazon podal žalobu na startup Perplexity AI pre jeho „agentický“ nákupný nástroj, ktorý automatizovane vykonáva objednávky v mene používateľov. Podľa žaloby nástroj Comet AI neoprávnene pristupoval k zákazníckym účtom Amazonu a maskoval automatizovanú aktivitu ako bežné ľudské prehliadanie.
Amazon v žalobe podanej na federálnom súde v Kalifornii tvrdí, že správanie Perplexity predstavuje zásah do súkromia zákazníkov, narušenie kvality nákupného prostredia a ohrozenie bezpečnosti účtov. Firma obvinila Perplexity, že ignorovala opakované výzvy na zastavenie činnosti a úmyselne nastavila systém tak, aby sa vyhol identifikácii ako AI agent.
„To, že ide o kód namiesto páčidla, neznamená, že nejde o neoprávnený prístup,“ uviedol Amazon v ostrom vyhlásení. Spoločnosť požaduje, aby Perplexity svoje správanie okamžite ukončila.
Startup Perplexity, ktorý sa snaží premeniť klasický webový prehliadač na autonómneho AI asistenta schopného vykonávať bežné úlohy ako nákup, s obvineniami nesúhlasí. V reakcii označil konanie Amazonu za snahu potlačiť konkurenciu a zneužiť svoje postavenie na trhu: „Toto je zastrašovanie. Amazon sa nesnaží chrániť zákazníkov, ale svoj reklamný model,“ uviedol startup v blogovom príspevku.
Perplexity tvrdí, že používateľské prihlasovacie údaje nie sú ukladané na serveroch, ale iba lokálne u používateľov. Zdôrazňuje, že AI asistenti majú potenciál zjednodušiť nákupy a zlepšiť používateľský zážitok. Amazon však oponuje, že tretie strany by mali rešpektovať pravidlá a otvorene spolupracovať, ak chcú vstupovať do jeho ekosystému.
Tento spor ilustruje širšie napätie medzi technologickými firmami ohľadom pravidiel pre využitie autonómnych AI agentov a ich interakcie s webovými službami. Zatiaľ čo Amazon sám vyvíja vlastných nákupných asistentov ako „Buy For Me“ a AI agenta „Rufus“, súčasne bráni prístup konkurenčných riešení do svojho systému.
Graf AMZN.DE (D1)
Akcie spoločnosti Amazon v posledných dňoch prudko rástli a aktuálne sa obchodujú na úrovni 215,85 EUR. Z technického pohľadu cena výrazne prekročila kĺzavé priemery SMA 100 (192,97 EUR) a EMA 50 (195,31 EUR), čo potvrdzuje býčí trend. RSI sa nachádza na hodnote 65,4, teda tesne pod hranicou prekúpenosti (70), čo naznačuje, že trh má ešte určitý priestor na ďalší rast, hoci tempo môže byť mierne spomalené. MACD ostáva v kladnom teritóriu a ukazuje silné rastové momentum, napriek tomu, že histogram naznačuje mierne spomalenie v posledných dňoch – čo môže byť dôsledok krátkodobej konsolidácie po prudkom raste.
Zdroj: xStation5
