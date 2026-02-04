Amazon zrýchľuje doručovanie a digitalizuje operácie vďaka umelej inteligencii

-
Amazon investuje do AI na zrýchlenie doručovania a optimalizáciu logistiky.
V roku 2025 dosiahol rekordných 13 miliárd rýchlych doručení.
AI sa rozšírila aj do filmovej a seriálovej produkcie (AI Studio).
Firma prechádza transformáciou vrátane prepúšťania a automatizácie procesov.
Spoločnosť Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) zintenzívňuje investície do umelej inteligencie (AI) s cieľom zrýchliť doručovanie, zefektívniť logistiku a znížiť prevádzkové náklady. Táto technologická orientácia sa stáva základom dlhodobej konkurencieschopnosti firmy.
Rekordné doručovanie a logistické inovácie
V roku 2025 Amazon doručil viac než 13 miliárd zásielok v ten istý alebo nasledujúci deň, pričom 8 miliárd z toho len v USA. To predstavuje nárast o viac ako 30 % oproti predchádzajúcemu roku.
Amazon modernizuje sieť skladov a zavádza mikrologistiku vrátane nových formátov v predajniach Whole Foods. Všetky kroky sú prepojené s AI systémami, ktoré optimalizujú trasovanie, predpoveď dopytu a riadenie zásob.
AI aj v oblasti médií a zábavy
Amazon rozširuje využitie AI aj do mediálnej oblasti prostredníctvom AI Studio v Amazon MGM Studios. Cieľom je zrýchliť produkciu filmov a seriálov a znížiť náklady na tvorbu obsahu.
Dôsledky pre zamestnancov a transformácia firmy
Amazon zaviedol vlnu prepúšťania a reštrukturalizácie, ktorá má viesť k dlhodobej technologickej efektívnosti. Integrácia AI však vyvolala obavy o vplyv na pracovné miesta a spôsob riadenia firmy.
E‑commerce budúcnosti
Rýchle doručovanie sa stáva kľúčovým konkurenčným faktorom v online predaji. Amazon tlačí na konkurenciu ako Walmart či Target a využíva AI na zlepšenie presnosti, nákladov a zákazníckeho zážitku.
