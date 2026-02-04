BREAKING🚨 Pokles US100 sa prehlbuje v dôsledku inflačnej správy ISM a výpredaja technologických akcií

Futures na Nasdaq 100 (US100) klesajú o takmer 0,9 % a nadväzujú na včerajší výpredaj. Januárový index ISM v sektore služieb mierne prekonal očakávania, no dôvodom bol najmä výrazný nárast zložky cien – teda inflačný faktor. Naopak, nové objednávky aj zamestnanosť zaznamenali pokles. Skôr počas dňa bol finálny S&P Global Services PMI mierne revidovaný smerom nahor oproti predbežnému odhadu.
USA – ISM služby (január):
-
Hlavný index: 53,8 (očak. 53,5; predch. 54,4)
-
Ceny: 56,6 (očak. 55,0; predch. 54,3)
-
Nové objednávky: 53,1 (očak. 55,0; predch. 57,9)
-
Zamestnanosť: 50,3 (očak. 51,8; predch. 52,0)
US100 (H1)
Index po zverejnení ISM krátko posilnil, no predajný tlak zostáva dominantný. Okrem veľkých technologických spoločností – medzi dnešnými stratovými titulmi sú Meta Platforms a Nvidia – prudko klesajú akcie AMD (takmer -14 %) aj Palantir. Širší technologický sektor, najmä softvérové firmy, prehlbuje včerajší pokles. Objem predaja prevažuje a hodinový RSI klesá smerom k prepredanej úrovni. Oprava z nedávneho vrcholu predstavuje približne 1 000 bodov.
Celkovo ISM report neposkytuje akciovému trhu oporu. Môže naopak posilniť názor tvorcov menovej politiky, že inflačné riziká pretrvávajú, zatiaľ čo „náklady“ na udržanie jestřabej politiky môžu čoraz viac doliehať na trh práce a ekonomickú aktivitu v americkej ekonomike, ktorá už teraz vysiela zmiešané signály.
Zdroj: xStation5
