Uber mení finančného riaditeľa a zrýchľuje plány v oblasti autonómnych vozidiel

-
Uber menoval Balaji Krishnamurthyho za nového CFO.
-
Tržby rástli o 20 %, zisk na akciu zaostal.
-
Do roku 2029 plánuje Uber autonómne jazdy vo viac ako 15 mestách.
-
CFO bude viesť strategické a technologické smerovanie firmy.
-
Uber menoval Balaji Krishnamurthyho za nového CFO.
-
Tržby rástli o 20 %, zisk na akciu zaostal.
-
Do roku 2029 plánuje Uber autonómne jazdy vo viac ako 15 mestách.
-
CFO bude viesť strategické a technologické smerovanie firmy.
Uber oznámil, že Balaji Krishnamurthy sa stáva novým finančným riaditeľom spoločnosti. Doterajší CFO Prashanth Mahendra‑Rajah odchádza a vedenie firmy sa zároveň zameriava na posilnenie investícií do technológií autonómneho riadenia.
Rast výnosov, mierne sklamanie zo zisku
Uber dosiahol v Q4 2025 rast tržieb o 20 % na 14,37 miliardy USD. Zisk na akciu však dosiahol len 0,71 USD, čo bolo pod očakávaniami analytikov. Investori reagovali opatrne a akcie krátkodobo oslabili.
Ciele v oblasti autonómnych jázd
Spoločnosť chce do roku 2029 ponúkať autonómne jazdy vo viac ako 15 svetových mestách. Spolieha sa na partnerstvá s technologickými lídrami ako Waymo alebo Baidu Apollo Go. Neplánuje budovať vlastnú flotilu autonómnych áut, ale pôsobiť ako sprostredkovateľ platformy.
Finančné riadenie a konkurencia
Uber čelí silnej konkurencii na trhu mobility a doručovania. Nový CFO bude kľúčový pre efektívne alokovanie kapitálu, posilnenie ziskovosti a rozvoj technológií v oblasti AI a AV.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Meta čelí varovaniu EÚ, open-source AI sa dostáva pod prísnejší dohľad
Novo Nordisk žaluje Hims & Hers, akcie firmy po správe prudko oslabili
Lilly kupuje Orna Therapeutics, za stávku na RNA medicínu zaplatí až 2,5 miliardy dolárov
🎥 Streamy tento týždeň od XTB
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.