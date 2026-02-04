Texas Instruments kupuje Silicon Labs za 7,5 miliardy USD – posilňuje svoju pozíciu v bezdrôtových čipoch

-
TI kupuje Silicon Labs za 7,5 miliardy USD, ide o najväčšiu akvizíciu za posledné desaťročie.
-
TI si tak rozšíri bezdrôtové portfólio a prienik do IoT segmentu.
-
Očakávajú sa synergie až 450 mil. USD ročne, akcie Silicon Labs reagovali +50 %.
-
Dokončenie obchodu je naplánované na 1. polrok 2027, po schválení akcionármi a regulátormi.
-
Spoločnosť Texas Instruments (TI) oznámila, že uzatvorila dohodu o akvizícii spoločnosti Silicon Laboratories za 7,5 miliardy USD v hotovosti, čo predstavuje 231 USD za akciu. Ide o najväčšiu akvizíciu TI od kúpy National Semiconductor v roku 2011.
Technologické doplnenie portfólia TI
Silicon Labs vyvíja bezdrôtové čipy a moduly pre IoT zariadenia, senzory a smart domácnosti. Tieto technológie sa stanú významnou súčasťou portfólia TI, ktoré je dnes zamerané najmä na analógové a procesorové riešenia pre priemysel a automobilový sektor.
Trhová reakcia a načasovanie obchodu
Akcie Silicon Labs po oznámení transakcie vzrástli o viac než 50 %, zatiaľ čo akcie TI mierne klesli. Dokončenie akvizície sa očakáva v prvej polovici roka 2027, pričom podmienkou je súhlas regulačných úradov a akcionárov Silicon Labs. Zdroj: xStation5
Očakávané úspory a synergie
Texas Instruments očakáva, že integrácia Silicon Labs prinesie úspory až 450 miliónov USD ročne do troch rokov. Tieto synergie majú pochádzať z optimalizácie výroby, vývoja a distribúcie.
Reakcia na rastúcu konkurenciu
Akvizícia prichádza v čase, keď sa trh s čipmi pre pripojené zariadenia a IoT rýchlo rozvíja. TI týmto krokom posilňuje konkurencieschopnosť voči hráčom ako Qualcomm, NXP či STMicroelectronics.
