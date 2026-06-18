Amazon zvažuje predaj vlastných AI čipov externým zákazníkom a ohrozuje dominanciu Nvidie

Amazon rokuje o predaji svojich proprietárnych AI čipov externým prevádzkovateľom dátových centier. Tento krok by mohol znamenať významnú zmenu v rozložení síl na trhu infraštruktúry pre umelú inteligenciu a zvýšiť konkurenčný tlak na spoločnosť Nvidia.
Podľa dostupných informácií by táto iniciatíva rozšírila súčasný obchodný model, v ktorom sú vlastné čipy Amazonu, ako napríklad Trainium, využívané predovšetkým v rámci služby Amazon Web Services (AWS). Spoločnosť teraz zvažuje ich sprístupnenie aj ďalším subjektom budujúcim vlastnú AI infraštruktúru.
Na prvý pohľad môže ísť o prirodzený vývoj ekosystémovej stratégie AWS, širšie dôsledky sú však oveľa významnejšie. Ak Amazon začne svoje AI akcelerátory komerčne predávať, premení sa z poskytovateľa uzavretej cloudovej infraštruktúry na priameho konkurenta na trhu polovodičov, ktorému v súčasnosti dominuje Nvidia.
Dlhodobá zmena štruktúry dopytu v technologickom sektore
Z pohľadu Nvidie nepredstavuje hlavnú hrozbu okamžité riziko straty tržieb, ale zásadná zmena dlhodobej štruktúry trhového dopytu.
- Tradičný model hyperscalerov: Po mnoho rokov bol exponenciálny rast Nvidie založený na tom, že hyperscale spoločnosti ako Amazon, Microsoft, Google a Meta vystupovali výlučne ako veľkoobjemoví odberatelia jej GPU, a nie ako priami konkurenti. Tento model zabezpečoval Nvidii mimoriadnu cenovú silu a vysokú ochranu jej postavenia.
- Nová éra dvojitej konkurencie: Vstup Amazonu na trh komerčne predávaných čipov urýchľuje vznik zložitejšieho modelu, v ktorom cloudoví giganti nielen prenajímajú výpočtový výkon, ale zároveň navrhujú, vyrábajú a distribuujú alternatívne AI hardvérové platformy. V praxi tak Amazon prestáva byť iba zákazníkom Nvidie a stáva sa jej čiastočným konkurentom.
Tento trend odráža širšiu zmenu prebiehajúcu naprieč technologickým sektorom. Hyperscale spoločnosti agresívne zvyšujú investície do vlastných čipov, aby sa chránili pred nedostatkom dodávok, obmedzili rastúce náklady na produkty Nvidie a zvýšili efektivitu špecializovaných interných aplikácií. Potenciálna komercializácia týchto proprietárnych čipov predstavuje ďalšiu fázu tejto stratégie – prechod od interného využitia k získavaniu podielu na otvorenom trhu.
Strategická alternatíva pre infraštruktúru AWS
Divízia čipov Amazonu už dnes v rámci AWS dynamicky rastie. Spoločnosť v súčasnosti využíva dvojkoľajnú stratégiu: rýchlo vyvíja vlastnú architektúru a zároveň používa najmodernejšie systémy spoločnosti Nvidia. To ukazuje, že Amazon sa v krátkodobom horizonte Nvidie nevzdáva, ale systematicky buduje alternatívu, ktorá mu v budúcnosti zabezpečí väčšiu nezávislosť v dodávateľskom reťazci.
Pre investorov na Wall Street je kľúčovou otázkou, či ide iba o rozšírenie internej optimalizácie infraštruktúry AWS, alebo o začiatok širšej stratégie, v rámci ktorej bude Amazon aktívne konkurovať Nvidii v predaji samotných čipov externým dátovým centrám.
Z dlhodobého hľadiska význam tohto kroku ďaleko presahuje vytvorenie nového zdroja príjmov z hardvéru pre Amazon. Ak bude stratégia úspešná, mohla by postupne oslabiť takmer monopolné postavenie Nvidie – nie prostredníctvom cenovej vojny, ale štrukturálnou decentralizáciou spôsobu, akým je globálna AI infraštruktúra navrhovaná, nasadzovaná a využívaná.
Súčasná pozícia na trhu
Konkurenčná výhoda spoločnosti Nvidia zatiaľ zostáva mimoriadne silná. Firma naďalej určuje výkonnostný štandard v oblasti špičkových AI akcelerátorov a drvivá väčšina cloudových ekosystémov je stále výrazne závislá od jej proprietárneho softvérového ekosystému CUDA.
Napriek tomu je krok Amazonu ďalším jasným signálom, že trh AI hardvéru sa nevyhnutne posúva smerom k väčšej fragmentácii a hlbšej vertikálnej integrácii medzi najväčšími poskytovateľmi cloudových služieb.
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