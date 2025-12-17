American Airlines smeruje späť k luxusu: Prémiová transformácia má napraviť roky zaostávania

- American Airlines začína prémiovú transformáciu, aby dohnala stratu voči konkurentom.
- American Airlines začína prémiovú transformáciu, aby dohnala stratu voči konkurentom.
- Investuje do nových lietadiel, modernizácie kabín, salónikov a vernostných programov.
- Finančne zaostáva – výnosy aj spokojnosť zákazníkov sú nižšie než u Delty a United.
- Výzvami zostávajú oneskorené dodávky, napätie so zamestnancami a nízka prevádzková efektivita.
Spoločnosť American Airlines sa po rokoch zamerania na úspory a masové cestovanie vydáva novým smerom – späť k luxusu a prémiovým službám. V reakcii na rastúci náskok konkurentov Delta Airlines a United Airlines spúšťa ambiciózny plán „customer reimagination“, ktorý má zlepšiť zákaznícku skúsenosť, posilniť lojalitu a priniesť vyššie výnosy z lukratívneho segmentu business a first class cestujúcich.
Nová stratégia sa zameriava na rozšírenie ponuky prémiových produktov – od sedadiel s možnosťou polohovania do lôžka, súkromných kabín, kvalitnejšieho cateringu (napr. šampanské Bollinger, káva Lavazza) až po rýchle Wi-Fi pripojenie. Zmeny sa týkajú diaľkových letov aj domácich prémiových liniek, ako je napríklad New York – Los Angeles.
Strata pozície a potreba zmeny
American Airlines čelí silnému tlaku zo strany investorov aj zamestnancov. Akcie spoločnosti od začiatku roka klesli o 11 %, zatiaľ čo akcie Delty posilnili o 18 % a United o 14 %.
Za prvých deväť mesiacov roka zarobila American iba 12 miliónov USD, zatiaľ čo Delta 3,8 miliardy USD a United 2,3 miliardy USD.
Zaostávanie má hlbšie príčiny: chybné rozhodnutia pri odstavovaní lietadiel, podcenenie segmentu prémiových klientov, strata pozícií na kľúčových letiskách (napr. New York, Los Angeles) a problematické vzťahy s cestovnými kanceláriami. K tomu sa pridáva slabšia prevádzková spoľahlivosť a nízke skóre spokojnosti zákazníkov (napr. v rebríčku J.D. Power), čo poškodzuje reputáciu aerolinky.
Prémiová ofenzíva
Základom zmien sú nové lietadlá Boeing 787-9 a Airbus A321XLR, ktoré budú nasadené na výnosné transatlantické a domáce prémiové linky. Nový A321XLR ponúkne trojtriednu konfiguráciu so súkromnými „suites“, čo je novinka v rámci úzkotrupových lietadiel. American plánuje aj prestavbu starších lietadiel Boeing 777, avšak projekt brzdia oneskorenia v dodávkach sedadiel a interiérov. Prvé z nich je momentálne upravované v Hongkongu. Spoločnosť zároveň predstaví nové kreditné karty v spolupráci s Citi, modernizuje letiskové salóniky a vracia sa ku konkurencieschopným podmienkam pre obchodných cestujúcich.
Výzvy na ceste
Transformácia však bude nákladná a pomalá. EBITDA marža by síce mala do roku 2026 vzrásť zo 7,3 % na 9 %, ale stále zaostane za konkurenciou – Delta má v tom čase dosahovať 15 % a United 14 %. Zásadným problémom ostáva aj nespokojnosť zamestnancov. Odbory tlačia na vedenie, upozorňujú na nízke bonusy (napr. len 0,6 % pre pilotov AAL oproti 10 % u Delty) a volajú po personálnej zodpovednosti. CEO Robert Isom priznal, že firma musí konečne doručiť výsledky: „Ak na tom nezarobíme, nikto z nás tu dlho nezostane,“ uviedol na internom stretnutí.
Graf AAL.US (D1)
Akcie spoločnosti American Airlines aktuálne vykazujú silný rastový trend, keď v priebehu decembra prudko posilnili a momentálne sa obchodujú na úrovni 15,98 USD, čo predstavuje niekoľkomesačné maximum. Cena sa výrazne odrazila od technických úrovní a nachádza sa nad kĺzavými priemermi EMA 50 (13,55 USD) a SMA 100 (12,78 USD). Táto situácia potvrdzuje býčie nastavenie trhu a pokračujúce pozitívne momentum. RSI dosahuje hodnotu 69,9, teda tesne pod hranicou prekúpenosti, čo naznačuje, že trh je silne podporovaný kupujúcimi, no priestor pre ďalší rast môže byť krátkodobo obmedzený.
Zdroj: xStation5
