Americký NATGAS môže byť budúci rok drahý, ale zimy v Európe budú lacnejšie

Október a november sú zvyčajne najvolatilnejšie mesiace pre ceny zemného plynu. V roku 2024 to nebude inak. Vtedy sa investori presunú z letnej sezóny na vykurovaciu sezónu, na ktorú sa celý trh pripravoval prakticky celý rok. Hoci dopyt po elektrine vyrábanej z plynu v posledných rokoch výrazne rastie, práve v zime spotreba zemného plynu výrazne prevyšuje výrobné kapacity. Preto nám úroveň zásob tesne pred začiatkom vykurovacej sezóny ukazuje, či sa môžeme cítiť bezpečne, alebo môže nastať situácia podobná rokom 2021 a 2022, keď trh s plynom zažil obrovskú volatilitu v dôsledku krokov Ruska v podobe obmedzenia dodávok do Európy a následného rozpútania vojny na Ukrajine. Čo sa bude diať ďalej s cenami plynu v USA a Európe? Čomu by mali investori venovať pozornosť? Je viac a drahší zemný plyn v USA problémom pre európskych spotrebiteľov, alebo je to dokonca naopak?

Vykurovacia sezóna je už za rohom

Začiatok vykurovacej sezóny v Európe a USA sa zvyčajne koná začiatkom októbra. Vtedy začína byť množstvo plynu vtláčaného do zásobníkov nižšie ako množstvo plynu odoberaného zo zásobníkov. Úroveň zásobníkov pred začiatkom vykurovacej sezóny a miera čerpania plynu zo zásobníkov majú veľký vplyv na vývoj cien. Aký je súčasný stav zásobníkov zemného plynu v Európe a USA?

Európske zásobníky sú v súčasnosti naplnené takmer na 94 %. Je to o niečo menej ako v rokoch 2019, 2020 a 2023, ale je to spôsobené aj nedostatočným tlakom na dopĺňanie zásob, keďže dopyt je výrazne nižší ako predtým. Zároveň je úroveň zásob nad 5-ročným priemerom, ktorý v súčasnosti predstavuje 89 %. Táto nižšia úroveň však súvisí s rokom 2021, kedy bolo naplnenie zásobníkov v tomto ročnom období len 72 %. Práve v tomto roku začalo Rusko obmedzovať dodávky do Európy, pravdepodobne sa pripravovalo na vojnu a snažilo sa Európu urobiť ešte závislejšou od dodávok svojich energetických komodít. Európa sa však s týmto problémom vyrovnala pomerne dobre, výrazne znížila spotrebu a diverzifikovala dodávky, pričom využívala najmä potrubný plyn z Nórska a LNG z USA.

V súčasnosti sa zdá, že Európa je pred začiatkom vykurovacej sezóny zabezpečená, hoci ceny sa pri pohľade na roky pred rokom 2021 zdajú byť zvýšené. V súčasnosti platia účastníci trhu za 1 MWh plynu na amsterdamskej burze (TTF) približne 36 EUR. Je to však takmer 10-krát menej ako na vrchole v auguste 2022. Pri pohľade na globálne ceny však v Európe už zaznamenávame pokles cien pod ceny dodávok pre Japonsko, Kóreu a Čínu.

Globálne ceny zemného plynu v amerických dolároch za milión britských tepelných jednotiek. Cena v Európe v súčasnosti nepresahuje 12 USD/MMBTU, zatiaľ čo v USA sa čoraz viac blíži k 3 USD/MMBTU. Treba však pripomenúť, že náklady spojené so skvapalňovaním a prepravou plynu sa pohybujú okolo 8 - 10 USD/MMBTU. Preto v tomto prípade nie je možná veľkolepá arbitráž. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Základné údaje o americkom zemnom plyne

Situácia v skladovaní v Spojených štátoch je trochu odlišná. Veľmi teplá jeseň a zima v rokoch 2023 - 2024 viedli k tomu, že na konci vykurovacej sezóny na jar tohto roku boli zásobníky naplnené o 39 % viac, ako bol päťročný priemer. Cena amerického plynu sa väčšinu roka škriabala na dno a niektorí očakávali, že úroveň 1,5 USD/MMBTU, ktorá sa na trhu vyskytuje mimoriadne zriedkavo, nebude najnižšou úrovňou v tejto sezóne. Treba však pripomenúť, že pri takejto cene bola čoraz menšia časť ťažby zisková, čo sa stretlo s komunikáciou obmedzení kapitálových výdavkov zo strany ťažobných spoločností v USA. Potom prišlo letné obdobie, v ktorom bola spotreba plynu v dôsledku tepla mimoriadne vysoká. Treba zdôrazniť, že viac ako 40 % elektrickej energie v USA pochádza z plynových elektrární, takže zvýšená spotreba klimatizácie spôsobila aj značnú spotrebu plynu. Hoci súčasná úroveň zásob zostáva približne 5 % nad úrovňou minulého roka a približne 8 % nad 5-ročným priemerom, tempo obnovy zásob je najpomalšie za posledné roky. Nemožno vylúčiť, že vykurovacia sezóna sa začne s úrovňou zásob okolo päťročného priemeru, čo by odôvodňovalo vyššie cenové úrovne ako v súčasnosti. Kľúčovou otázkou pre ďalší vývoj cien však bude, koľko plynu sa spotrebuje neskôr počas vykurovacej sezóny.

zásoby zemného plynu v USA. Tempo nárastu je výrazne nižšie ako v predchádzajúcich rokoch. Ak bude zima tuhá, ceny zemného plynu by vzhľadom na problémy s ťažbou mohli byť oveľa vyššie ako v súčasnosti. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Producenti v USA začínajú zápasiť

Ťažba plynu v USA dosiahla začiatkom tohto roka rekordnú úroveň približne 106 miliárd kubických stôp denne. Produkcia však výrazne klesla, a hoci zostáva nad päťročným priemerom, nedostatok nových investícií môže znamenať, že budúci rok rekordnú ťažbu neprinesie. Samozrejme, to sa môže zmeniť, ak sa prezidentom stane Donald Trump. Ten je známy svojou podporou konvenčných zdrojov energie a využívania vlastných zdrojov krajiny, takže podporu ťažobného sektora nemožno vylúčiť. Ďalší rast ťažby v USA si však vyžaduje výrazne vyššie ceny, ako tomu bolo v rokoch 2021 a 2022.

Viac LNG pre Európu?

Je potrebné pripomenúť, že Spojené štáty sa nedávno stali najväčším vývozcom skvapalneného zemného plynu na svete s trhovým podielom presahujúcim 20 - 21 %. USA túto pozíciu ovládli, pričom predbehli Austráliu a Katar. Treba však pripomenúť, že USA zabrali veľmi veľkú časť európskeho trhu, keďže takmer všetky dodávky plynu z Ruska do Európy boli zastavené.

Vývoz LNG z USA v tomto roku prekročil 12 miliárd kubických stôp denne a v nasledujúcich rokoch môže byť oveľa vyšší. Je to však stále relatívne malé množstvo vzhľadom na ťažbu presahujúcu 100 miliárd kubických metrov denne a priemernú spotrebu okolo 80 miliárd kubických metrov denne. Na prelome rokov 2024 a 2025 začnú svoju prevádzku nové vývozné terminály Plaquemines a Corpus Christi Stage III. V budúcom roku prinesú približne 2 mld. kubických stôp denne a začiatkom roka 2026 ďalšiu vývoznú kapacitu vo výške 1 mld. kubických stôp denne. To však nie je všetko. Do roku 2028 sa vývozné kapacity spolu s Kanadou a Mexikom zvýšia na takmer 25 miliárd kubických stôp denne. To je dvakrát viac ako v súčasnosti. To znamená viac zemného plynu pre celý svet vrátane Európy. Hoci je ťažké očakávať návrat k cenám 15 - 20 EUR/MWh, ktoré boli pred rokom 2021, nový potenciál vývozu zo Severnej Ameriky môže natrvalo znížiť ceny v Európe pod 30 EUR/MWh. Zároveň to znamená menej plynu v samotnej Severnej Amerike bez zvýšenia ťažby alebo dovozu. Teoreticky môže využitie celej novej vývoznej kapacity USA v budúcom roku viesť k zníženiu zásob plynu o 500 - 700 mld. kubických stôp denne na začiatku vykurovacej sezóny v roku 2025 (za predpokladu, že sa nezmení spotreba, ťažba a dovoz z Kanady). Preto môže budúci rok pred začiatkom vykurovacej sezóny priniesť najnižšiu úroveň zásob za posledných 5 rokov. V takom prípade by ceny mali byť oveľa vyššie ako súčasné rozpätie 2-3 USD/MMBTU. Vyššie ceny v USA však nemusia znamenať vyššie ceny v Európe.

Podľa EIA sa v nasledujúcich rokoch očakáva výrazný nárast vývoznej kapacity z USA a ďalších severoamerických krajín. Do roku 2028 by sa vývozná kapacita mohla zdvojnásobiť. Zdroj:

A čo ceny?

Volatilita októbrových a novembrových futures kontraktov v USA je zvyčajne výrazne zvýšená. Cena októbrového kontraktu sa v auguste zvýšila o 10 %. Podobná situácia nastala aj pri kotácii novembrového futures kontraktu, ktorý od preklopenia z októbrového kontraktu získal už viac ako 10 % a cena sa blíži k úrovni 3 USD/MMBTU. Sezónnosť trhu s plynom spôsobuje veľké rozdiely medzi jednotlivými futures kontraktmi. V súčasnosti sa novembrový kontrakt obchoduje za 2,8 USD/MMBTU, zatiaľ čo januárový kontrakt (ktorý je zvyčajne najvyšší na futures krivke) sa už obchoduje za 3,6 USD/MMBTU. Cena za január 2025 už odráža pravdepodobnú nižšiu dostupnú ponuku v USA, keďže kontrakt sa obchoduje za 4,2 USD/MMBTU.

V prípade európskeho plynu je situácia úplne opačná. Možná väčšia dostupná ponuka v budúcnosti znamená, že ceny futures kontraktov od roku 2027 naznačujú ceny pod 30 EUR/MWh, hoci budúci rok by mali byť pomerne stabilné medzi 36-38 EUR/MWh.

Môžeme za takýchto podmienok očakávať korekciu cien na NATGAS? Všetko bude závisieť od počasia. V súčasnosti predpovede nenaznačujú vysokú pravdepodobnosť tuhej zimy, čo môže naznačovať podobne nízku spotrebu plynu v nasledujúcich mesiacoch. V súvislosti s ďalším predĺžením kontraktu v druhej polovici októbra by ceny zemného plynu v USA mohli čeliť tlaku na pokles. Hoci sezónne trendy zvyčajne znamenajú, že ceny dosiahnu svoj vrchol v novembri, základné faktory naznačujú potenciál výrazne vyšších cien v strednodobom až dlhodobom horizonte. Ak však spotreba zemného plynu počas začiatku vykurovacej sezóny zostane nízka, aj pri relatívne nízkom cenovom rozpätí okolo 3 až 3,5 USD/MMBTU možno očakávať výraznú dvojcifernú korekciu cien.

Vývoj cien zemného plynu v USA na začiatku vykurovacej sezóny v posledných rokoch. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB