Musk a X Corp smerujú k predbežnému vyrovnaniu žaloby vo výške 500 miliónov USD pre bývalých zamestnancov Twitteru

Dňa 21. augusta 2025 oznámili Elon Musk a spoločnosť X Corp – predtým známa ako Twitter – predbežnú dohodu o urovnaní hromadnej žaloby, ktorú podalo takmer 6 000 bývalých zamestnancov požadujúcich 500 miliónov dolárov na odstupnom. V spoločnom podaní žiadajú americký odvolací súd deviateho obvodu o odklad plánovaného vypočutia, aby mohli finalizovať podrobnosti dohody. Aj keď výška vyrovnania nebola zverejnená, naznačuje to blížiaci sa koniec jedného z najväčších pracovnoprávnych sporov v technologickom sektore.
Pozadie prípadu
Žaloba, ktorú podali aj bývalí zamestnanci Courtney McMillian a Ronald Cooper, sa týkala plánu odstupného z roku 2019. Tento plán sľuboval minimálne dva mesiace základného platu a ďalší týždeň za každý odpracovaný rok, pričom vedúci pracovníci mohli získať až šesťmesačné odstupné. Po Muskovej akvizícii Twitteru v roku 2022 a následnom masívnom prepúšťaní – ktoré postihlo viac ako polovicu zamestnancov – však mnohí dostali len jeden mesačný plat, alebo nič.
V júli 2024 prípad zamietol federálny sudca v San Franciscu s odôvodnením, že plán nepatrí pod ochranu zákona ERISA. Žalobcovia sa okamžite odvolali a vypočutie pred odvolacím súdom bolo naplánované na 17. september – no teraz odložené pre prebiehajúce rokovania o dohode.
Právny kontext a význam
Spoločný návrh na odklad vypočutia naznačuje ochotu oboch strán vyhnúť sa ďalšiemu súdnemu sporu. Aj keď podmienky dohody zatiaľ neboli zverejnené, jej schválenie by ukončilo jeden z najvýraznejších prípadov týkajúcich sa odstupného v histórii technologického sektora. Spoločnosť X Corp však stále čelí ďalším súdnym sporom v štátoch Delaware a Kalifornia.
Americké ministerstvo práce podporilo odvolanie žalobcov a tvrdilo, že plán spĺňa podmienky ochrany podľa zákona ERISA, pretože poskytuje kontinuálne benefity bez nutnosti subjektívneho posudzovania. Tento pohľad odhaľuje širšie právne napätie v oblasti zodpovednosti zamestnávateľov pri hromadnom prepúšťaní.
Výhľad
Ak bude dohoda schválená, predstavuje praktické riešenie pre obe strany – bývalí zamestnanci získajú kompenzáciu a spoločnosť X Corp sa vyhne dlhodobému a nákladnému súdnemu sporu. Pre Muska by to zároveň mohlo znamenať obmedzenie reputačných škôd a právnych výdavkov. Keďže však ide o predbežnú dohodu, zostáva sledovať, akú podobu nadobudne a či bude definitívne potvrdená súdom.
