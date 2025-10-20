Americký obranný priemysel – dosiahol svoj vrchol?

- Americký obranný priemysel vstupuje do ďalšej výsledkovej sezóny s rekordnými objemami objednávok, ale obmedzenou výrobnou kapacitou.
- Globálny dopyt zostáva na veľmi vysokej úrovni, no problémy v dodávateľských reťazcoch a náklady na suroviny oslabujú marže.
- Európa a Blízky východ pomaly diverzifikujú svoje zdroje zbrojenia.
- Výsledky výrazne nad alebo pod očakávaniami môžu signalizovať geopolitické posuny a zmeny vo fiškálnych a zahraničnopolitických prioritách USA.
- Americký obranný priemysel vstupuje do ďalšej výsledkovej sezóny s rekordnými objemami objednávok, ale obmedzenou výrobnou kapacitou.
- Globálny dopyt zostáva na veľmi vysokej úrovni, no problémy v dodávateľských reťazcoch a náklady na suroviny oslabujú marže.
- Európa a Blízky východ pomaly diverzifikujú svoje zdroje zbrojenia.
- Výsledky výrazne nad alebo pod očakávaniami môžu signalizovať geopolitické posuny a zmeny vo fiškálnych a zahraničnopolitických prioritách USA.
Dopyt je silný, ale nie bez obmedzení
Americký obranný priemysel naďalej zažíva mimoriadny rozmach, poháňaný geopolitickými udalosťami posledných rokov. Od vypuknutia vojny na Ukrajine v roku 2022 akcie spoločností ako Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX, GE Aerospace a čiastočne aj Texas Instruments jasne vzrástli, čo odráža prudký nárast globálneho dopytu po vojenskej technike.
Americké firmy síce nezaznamenali taký rýchly rast ako ich európski konkurenti, no zachovali si veľmi silné finančné základy a rekordné objemy objednávok.
Prevádzková situácia firiem je dobrá, ale nie tak dobrá, ako by mohla byť. Trh zostáva v štrukturálnej nerovnováhe.
Dopyt prevyšuje ponuku, pretože výrobné kapacity mnohých firiem sú stále obmedzené problémami v dodávateľských reťazcoch, nedostatkom komponentov a pracovnej sily.
Príkladom je RTX, ktorá sa už mesiace potýka s problémami týkajúcimi sa motora GTF, inštalovaného v lietadlách Airbus pre civilnú dopravu. Podobné obmedzenia ovplyvňujú aj GE Aerospace, ktorá síce ťaží z rekordného počtu inšpekcií a servisov motorov LEAP, no stále nedokáže plne uspokojiť dopyt aerolínií a výrobcov.
Zároveň programy modernizácie armád pohlcujú čoraz väčšie zdroje.
Lockheed Martin hlási rekordné portfólio objednávok okolo 170 miliárd USD, RTX viac než 230 miliárd USD a Northrop Grumman zvyšuje investície do vývoja strategického bombardéra B-21 Raider.
Dopyt zo strany krajín NATO, Blízkeho východu a indo-pacifického regiónu zostáva na historicky vysokých úrovniach.
GE Aerospace a RTX majú významný podiel v civilnom segmente viazanom na komerčnú leteckú dopravu, zatiaľ čo Texas Instruments je primárne výrobcom analógových a polovodičových komponentov, ktoré sa využívajú v priemyselnej elektronike, automobilovom priemysle a obranných systémoch, no nie sú priamo závislé od vojenských objednávok.
To znamená, že ich výsledky nie vždy priamo odzrkadľujú stav celého obranného sektora, ale skôr celkový stav pokročilého technologického priemyslu v USA.
Erozia dôveryhodnosti
Nemožno prehliadnuť ani politický faktor. Neefektívna a nespoľahlivá zahraničná politika Spojených štátov v posledných rokoch, najmä počas prezidentského obdobia Donalda Trumpa, oslabila dôveru niektorých spojencov. Európa otvorene diskutuje o potrebe osamostatniť sa od americkej výzbroje a budovaní vlastného obranného priemyslu.
Európska únia prijala plán, podľa ktorého by do konca dekády malo byť aspoň 50 % nákupov zbraní realizovaných v rámci spoločenstva.
To však neznamená náhly zvrat trendu. Podľa údajov o exporte sa podiel USA na globálnych dodávkach zbraní v posledných rokoch zvýšil na viac než 40 %. Dovoz zbraní do Európy vzrástol o viac než polovicu, pričom väčšina týchto dodávok stále pochádza z USA. To ukazuje, že ide o proces pomalej, ale cieľavedomej diverzifikácie, a nie o náhle a úplné stiahnutie. Je veľmi pravdepodobné, že ide o posledný rok, v ktorom sa USA môžu pochváliť tak výraznou dominanciou v sektore.
Rastúce zásoby, vyšší kapitál a obmedzené zdroje
V nadchádzajúcich kvartálnych výsledkoch sa oplatí sledovať zmeny v štruktúre súvah. Firmy môžu vykazovať vyššie úrovne zásob a rastúce investície do pracovného kapitálu.
Ide o dôsledok problémov s dostupnosťou vzácnych zemín, ktoré sú kľúčové pri výrobe motorov, radarov a systémov riadenia paľby. USA sa stále vo veľkej miere spoliehajú na suroviny a komponenty spracovávané v Číne. Pentagon sa túto situáciu snaží zmeniť financovaním rozvoja domácich zdrojov a spracovateľských závodov, no tento proces si vyžaduje čas a peniaze. Vyššie výdavky na zásoby a pracovný kapitál môžu znížiť aktuálne marže a cash flow. Najmä projekty realizované za fixné ceny, ako napríklad B-21 u Northrop Grumman alebo niektoré raketové kontrakty, sú citlivé na rast cien materiálov a práce.
Počas výsledkových konferencií budú investori pozorne sledovať nielen čísla, ale aj jazyk, ktorý používajú CEO a CFO. Varovné signály môžu zahŕňať výrazy ako „kapacitné problémy“, „úzke hrdlá“ alebo „predĺžené dodacie cykly“. Naopak, zmienky o zlepšenej efektivite, rozšírení výrobných kapacít a zrýchlení plnenia objednávok budú vnímané pozitívne. Oplatí sa sledovať aj ukazovatele objemu objednávok (backlog), pomer nových objednávok k dodávkam a konverziu cash flow.
Schudne rozpočtová posvätná krava?
V posledných mesiacoch sa čoraz častejšie vracia téma rastúceho dlhu a napätej fiškálnej situácie Spojených štátov. Hoci je obranný sektor tradične považovaný za „posvätnú kravu“ amerického rozpočtu, z dlhodobého hľadiska sa ani jemu nemusia vyhnúť rozpočtové obmedzenia. Zatiaľ však Kongres udržiava rekordnú úroveň financovania a celkový obranný rozpočet na rok 2026 má prekročiť 900 miliárd USD.
Ak výsledky sektora výrazne zaostanú za očakávaniami, môže to naznačovať prvé príznaky fiškálnej únavy a postupujúcej izolácie USA na medzinárodnej scéne.
Ak sa tento scenár naplní, predpovede predaja na nadchádzajúce štvrťroky budú rovnako – alebo ešte viac – dôležité ako samotné výsledky.
Opak – teda výsledky výrazne nad očakávaniami – by mohli znamenať viac než len zlepšenie efektivity.
Ak americké zbrojárske firmy začnú hlásiť prudký nárast tržieb a investícií, skrátenie dodacích lehôt, rozšírenie výroby munície a letectva, môže to byť signál, že krajina sa pripravuje na zvýšenú vojenskú aktivitu. Takýto obraz môže naznačovať prípravy na potenciálnu intervenciu alebo kinetický konflikt.
Americký obranný priemysel zostáva vo výbornej kondícii, napriek čoraz znepokojujúcejšiemu stavu verejných financií a ekonomiky v USA.
Funguje však na hrane svojich maximálnych kapacít. Rekordné portfóliá objednávok, nedostatok zdrojov a napäté dodávateľské reťazce vytvárajú situáciu, kde príjmy na papieri rastú, ale marže zostávajú pod tlakom.
Trh stále dôveruje odhodlaniu USA nalievať do armády nekonečné toky peňazí, no čoraz viac si všíma neefektivitu amerického priemyslu a politického systému.
Nadchádzajúce výsledky ukážu, či americké korporácie dokážu premeniť dopyt na udržateľný zisk a rast, alebo uvíznú v pasci neefektívnych dodávateľských reťazcov, nestabilných rozpočtov a vedenia bez perspektívy.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
🛢️WTI Crude rastie o viac než 2 %
Graf dňa: JP225 (20.10.2025)
DE40: Dobré výsledky firiem a opatrný optimizmus
MMF zvyšuje výhlaď globálneho rastu, podporeného investičným boomom poháňaným umelou inteligenciou 🔎
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.